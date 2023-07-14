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При обстреле в Брянской области погибла женщина и пострадали 3 человека
Из-за обстрела загорелись три жилых дома.
Украинские военные обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области, - сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Телеграм-канале.
"К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения. Три человека, среди которых 16-летний подросток, получили ранения легкой степени. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - заявил губернатор.
В результате обстрела произошло возгорание трех жилых домов. На месте работают оперативные службы. Идет ликвидация последствий обстрела, - написал глава региона.
Пожилой женщине, погибшей в результате обстрела ВСУ села Белая Берёзка в Брянской области, оторвало ногу. Об этом сообщает SHOT. По предварительным данным, она умерла от потери крови, - передает Life.
По данным издания, 16-летнего парня ранило в голову.
На данный момент в населённом пункте горят несколько домов. По словам жителей, всего было десять прилётов.
"К сожалению, погибла женщина 1939 года рождения. Три человека, среди которых 16-летний подросток, получили ранения легкой степени. Они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - заявил губернатор.
В результате обстрела произошло возгорание трех жилых домов. На месте работают оперативные службы. Идет ликвидация последствий обстрела, - написал глава региона.
Пожилой женщине, погибшей в результате обстрела ВСУ села Белая Берёзка в Брянской области, оторвало ногу. Об этом сообщает SHOT. По предварительным данным, она умерла от потери крови, - передает Life.
По данным издания, 16-летнего парня ранило в голову.
На данный момент в населённом пункте горят несколько домов. По словам жителей, всего было десять прилётов.