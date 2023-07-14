Главный бухгалтер фирмы присвоил более 2,5 миллиона рублей

Ближайшие два года он проведёт в колонии.

Лебедянский районный суд вынес приговор 39-летнему главному бухгалтеру фирмы по части 4 статьи 160 УК РФ за присвоение более 2,5 миллиона рублей.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, имея доступ к программе банка, установленной в его мобильном телефоне, а также к деньгам на счету фирмы, бухгалтер загрузил в программу фиктивные платежные поручения на сумму свыше 2,5 миллиона рублей, на которых поставил электронно-цифровую подпись генерального директора, а затем отправил для исполнения в банк. После этого главбух перечислил деньги на счет своего знакомого, которым фактически пользовался он сам.



Суд признал главного бухгалтера виновным в присвоении и назначил два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также подсудимому предстоит возместить полтора миллиона рублей имущественного вреда (остальная сумма была возмещена до вынесения приговора).



