Происшествия

9 минут назад

Грязинец перевёл мошенникам 984 000 рублей — его убедили поддельной повесткой

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#мошенничество
Грязинец перевёл мошенникам 984 000 рублей — его убедили поддельной повесткой

Он поверил «сотруднику ФСБ» и «сотруднику банка».

55-летнему мужчине из Грязинского района позвонил «сотрудник ФСБ» и сообщил, что на его имя пытались оформить кредит, но незаконную операцию удалось пресечь.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, «сотрудник ФСБ» отправил грязинцу в мессенджере постановление о возбуждении уголовного дела в отношении мошенника и поддельную повестку, чтобы грязинец приехал в Липецк на допрос. А после пояснил потерпевшему, что его средства всё равно могут оказаться у злоумышленников.

Чтобы этого не произошло, он переключил мужчину на «работника банка», который и рассказал грязинцу, что нужно делать. Под его чутким руководством мужчина оформил кредит и перечислил деньги на указанные реквизиты.

После этого он рассказал супруге о переводе взятых в кредит 984 000 рублей на безопасный счёт. Она и объяснила мужу, что тот стал жертвой мошенников.
66
#мошенничество

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