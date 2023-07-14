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25 минут назад
ЦБ РФ ждёт ускорения инфляции в ближайшие месяцы
Центробанк России ждёт ускорения инфляции в ближайшие месяцы.
Банк России по-прежнему ожидает ускорения инфляции в ближайшие месяцы в России. Показатель будет расти по мере нарастания ценового давления и выхода из расчета низких значений лета—осени 2022 года, - говорится на сайте регулятора.
В июне годовая инфляция повысилась до 3,25%. Месячные темпы роста цен с поправкой на сезонность ускорились в основном из-за разовых факторов, - отмечается в сообщении.
Из-за ослабления рубля и стабильно высокого спроса, превышающего возможности предложения, подорожали легковые автомобили, зарубежный и внутренний туризм. Вспышки птичьего гриппа и повышение стоимости кормов ускорили рост цен на мясопродукты. В то же время новый урожай отечественных овощей начал замещать дорогой импорт, что привело к снижению цен на них. Без учета таких временных факторов ценовое давление плавно нарастало, оставаясь умеренным.
Годовая инфляция продолжит увеличиваться по мере выхода из ее расчета низких значений месячных приростов лета — осени 2022 года. Согласно апрельскому базовому сценарию, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и будет находиться вблизи 4% в 2024 году и в дальнейшем.
Потребительские цены по итогам июня выросли на 0,37% против 0,31% в мае. С поправкой на сезонность прирост цен увеличился до 0,52% против 0,39% в мае. На товары и услуги с волатильной ценовой динамикой пришлась большая часть роста цен.
Согласно базовому сценарию ЦБ от апреля 2023 года, в 2023 году инфляция составит 4,5–6,5%, к 2024 году вернется к целевому показателю 4%, в дальнейшие годы будет оставаться на этом же уровне.
По данным Минэкономики, на неделе с 4 по 10 июля годовая инфляция ускорилась до 3,59% против 3,43% неделей ранее. По данным Росстата, что за июнь годовая инфляция ускорилась до 3,25% с 2,51% в мае. С начала месяца прирост цен к 10 июля составил 0,20%, с начала 2023 года — 2,97%.
В июне годовая инфляция повысилась до 3,25%. Месячные темпы роста цен с поправкой на сезонность ускорились в основном из-за разовых факторов, - отмечается в сообщении.
Из-за ослабления рубля и стабильно высокого спроса, превышающего возможности предложения, подорожали легковые автомобили, зарубежный и внутренний туризм. Вспышки птичьего гриппа и повышение стоимости кормов ускорили рост цен на мясопродукты. В то же время новый урожай отечественных овощей начал замещать дорогой импорт, что привело к снижению цен на них. Без учета таких временных факторов ценовое давление плавно нарастало, оставаясь умеренным.
Годовая инфляция продолжит увеличиваться по мере выхода из ее расчета низких значений месячных приростов лета — осени 2022 года. Согласно апрельскому базовому сценарию, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5–6,5% в 2023 году и будет находиться вблизи 4% в 2024 году и в дальнейшем.
Потребительские цены по итогам июня выросли на 0,37% против 0,31% в мае. С поправкой на сезонность прирост цен увеличился до 0,52% против 0,39% в мае. На товары и услуги с волатильной ценовой динамикой пришлась большая часть роста цен.
Согласно базовому сценарию ЦБ от апреля 2023 года, в 2023 году инфляция составит 4,5–6,5%, к 2024 году вернется к целевому показателю 4%, в дальнейшие годы будет оставаться на этом же уровне.
По данным Минэкономики, на неделе с 4 по 10 июля годовая инфляция ускорилась до 3,59% против 3,43% неделей ранее. По данным Росстата, что за июнь годовая инфляция ускорилась до 3,25% с 2,51% в мае. С начала месяца прирост цен к 10 июля составил 0,20%, с начала 2023 года — 2,97%.