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58 минут назад
На комбинате на Урале при разгерметизации баллона с ураном погиб рабочий
ЧП локализовано, угроза химического заражения отсутствует.
На Уральском электрохимическом комбинате произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана, один человек погиб, - сообщила пресс-служба предприятия и представитель экстренных служб.
"Один человек погиб, остальные, кто был в цеху, эвакуировались, ЧП локализовано, угроза химического заражения отсутствует", - отметил источник в экстренных службах.
Ранее в отделе по связям с общественностью комбината сообщали, что разгерметизация произошла в цехе № 53, по их данным один человек пострадал, - передает ТАСС.
"Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка", — рассказали на комбинате.
"Инцидент оперативно локализован, не создает рисков для населения. Проводится санитарная обработка помещения цеха. Остальные цеха работают в обычном режиме",— говорится в сообщении госкорпорации.
АО "Уральский электрохимический комбинат" — крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана для производства ядерного топлива для АЭС.
"Один человек погиб, остальные, кто был в цеху, эвакуировались, ЧП локализовано, угроза химического заражения отсутствует", - отметил источник в экстренных службах.
Ранее в отделе по связям с общественностью комбината сообщали, что разгерметизация произошла в цехе № 53, по их данным один человек пострадал, - передает ТАСС.
"Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка", — рассказали на комбинате.
"Инцидент оперативно локализован, не создает рисков для населения. Проводится санитарная обработка помещения цеха. Остальные цеха работают в обычном режиме",— говорится в сообщении госкорпорации.
АО "Уральский электрохимический комбинат" — крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана для производства ядерного топлива для АЭС.