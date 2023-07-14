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58 минут назад

На комбинате на Урале при разгерметизации баллона с ураном погиб рабочий

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#авария на комбинате

ЧП локализовано, угроза химического заражения отсутствует.

На Уральском электрохимическом комбинате произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана, один человек погиб, - сообщила пресс-служба предприятия и представитель экстренных служб.

"Один человек погиб, остальные, кто был в цеху, эвакуировались, ЧП локализовано, угроза химического заражения отсутствует", - отметил источник в экстренных службах.

Ранее в отделе по связям с общественностью комбината сообщали, что разгерметизация произошла в цехе № 53, по их данным один человек пострадал, - передает ТАСС.

"Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка", — рассказали на комбинате.

"Инцидент оперативно локализован, не создает рисков для населения. Проводится санитарная обработка помещения цеха. Остальные цеха работают в обычном режиме",— говорится в сообщении госкорпорации.

АО "Уральский электрохимический комбинат" — крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана для производства ядерного топлива для АЭС.
35
#авария на комбинате

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