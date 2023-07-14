В России

12 минут назад

Госдума запретила смену пола в России

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#смена пола

Гражданам, уже изменившим пол, будет запрещено усыновлять детей, а заключенный ими брак будет аннулирован.

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в отдельные законодательные акты в части запрета смены пола человека. Его авторами стали почти 400 депутатов от всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"Это решение защищает наших граждан, детей. Вдумайтесь: операций по смене пола в США за последние 10 лет стало больше в 50 раз — трансгендеров (по данным 2022 г.) 1 млн 640 тысяч, среди которых 1 млн 300 тысяч взрослых (0,5 % взрослого населения) и 340 тысяч подростков (1,4 % всех детей США в возрасте 13–17 лет)", — написал Вячеслав Володин в своем канале в Telegram.

"Чудовищная тенденция! Это путь, ведущий к вырождению нации. Для нас это недопустимо", — подчеркнул он.

Законом устанавливается запрет на осуществление любых медицинских вмешательств — как хирургических операций, так и применения лекарственных препаратов, — направленных на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола, - сообщается на сайте Госдумы.

Кроме того, запрещается изменять пол в документах государственного образца. В том числе после вступления закона в силу будут аннулированы все справки о смене пола, по которым человек сделал операцию, но еще не поменял паспорт.

Уточняется, что будут допускаться только медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении таких вмешательств будет приниматься врачебной комиссией.

Отмечается, что если будут внесены изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов, то брак будет аннулирован. А также в отношении лиц, ранее изменивших пол, устанавливается запрет на усыновление детей. Также они не смогут быть их опекунами или попечителями.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.
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#смена пола

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