Погода в Липецке

50 минут назад

Очередной циклон принесет в Липецкую область похолодание: завтра дожди и до +22

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#циклон #дождь
Очередной циклон принесет в Липецкую область похолодание: завтра дожди и до +22

15 июля в Липецкой области облачно, дожди.

В ближайшие сутки к Липецкой области приблизятся атмосферные фронты Южного циклона – ожидается дождливая погода. В последующие двое суток атмосферное давление начнет расти, интенсивность осадков начнет уменьшаться, а 17 июля погода ожидается без существенных осадков.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 15 июля – 15-16 градусов тепла, что на 4-5 градуса ниже нормы, 16 и 17 июля – 18-20 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля в Липецкой области облачно, дожди. Ветер северный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +12 до +17 градусов, днем температура составит от +17 до +22 градусов.

В Липецке облачно, дожди. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем она составит от +18 до +20 градусов.

День 15 июля стал самым теплым в Липецке в 1951 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 9 градусов тепла.
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#циклон #дождь

Комментарии (4)

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Гость

20 минут назад
КвадраБот Максим, А аграриям что делать ? А зимой что будешь кушать в место хлеба?
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Вечное лето

28 минут назад
КвадраБот, пора уже КвадраКотэ заводить и выпускать в чат
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₽₽₽

36 минут назад
Вот тебе и середина лёто.
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КвадраБот Максим

38 минут назад
Лучше бы снег выпал , да морозы ударили бы под тридцать !!
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