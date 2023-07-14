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52 минуты назад
Гладков сообщил о трех пострадавших при взрыве машины в Белгороде
Всех пострадавших доставили в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей.
В жилом квартале Белгорода произошел взрыв в автомобиле, - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что угрозы для жителей соседних домов и квартир нет. На месте работают оперативные службы. Следственные органы предпринимают все меры для того, чтобы разобраться в причинах произошедшего, - заявил глава региона.
"К сожалению, есть трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих - мама с ребёнком. Все пострадавшие доставлены в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести", - говорится в сообщении Гладкова.
По его словам, будут проведены сеансы связи с московскими специалистами. Губернатор заявил о готовности в случае необходимости отправить всех пострадавших в медицинские учреждения столицы.
Он уточнил, что угрозы для жителей соседних домов и квартир нет. На месте работают оперативные службы. Следственные органы предпринимают все меры для того, чтобы разобраться в причинах произошедшего, - заявил глава региона.
"К сожалению, есть трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих - мама с ребёнком. Все пострадавшие доставлены в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести", - говорится в сообщении Гладкова.
По его словам, будут проведены сеансы связи с московскими специалистами. Губернатор заявил о готовности в случае необходимости отправить всех пострадавших в медицинские учреждения столицы.