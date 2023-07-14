Происшествия
сегодня, 13:24
Житель Данкова задолжал налоговикам 400 тысяч рублей — у него арестовали машину
Как только должнику запретили пользоваться автомобилем, деньги нашлись.
В Данковском районе мужчина задолжал по имущественным налогам 400 000 рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, данковчанин был извещён о возбуждении исполнительного производства, но в предоставленный срок задолженность не погасил.
В результате судебный пристав принял решение об аресте машины мужчины. Требование о запрете пользования автомобилем и предупреждение об уголовной ответственности за его отчуждение либо растрату были вручены должнику.
Вскоре мужчина нашёл деньги на полное погашение задолженности по налогам и даже оплатил исполнительский сбор почти в 30 тысяч рублей.
В результате судебный пристав принял решение об аресте машины мужчины. Требование о запрете пользования автомобилем и предупреждение об уголовной ответственности за его отчуждение либо растрату были вручены должнику.
Вскоре мужчина нашёл деньги на полное погашение задолженности по налогам и даже оплатил исполнительский сбор почти в 30 тысяч рублей.
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