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Житель Данкова задолжал налоговикам 400 тысяч рублей — у него арестовали машину

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#приставы #долги
Житель Данкова задолжал налоговикам 400 тысяч рублей — у него арестовали машину

Как только должнику запретили пользоваться автомобилем, деньги нашлись.

В Данковском районе мужчина задолжал по имущественным налогам 400 000 рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, данковчанин был извещён о возбуждении исполнительного производства, но в предоставленный срок задолженность не погасил.

В результате судебный пристав принял решение об аресте машины мужчины. Требование о запрете пользования автомобилем и предупреждение об уголовной ответственности за его отчуждение либо растрату были вручены должнику.

Вскоре мужчина нашёл деньги на полное погашение задолженности по налогам и даже оплатил исполнительский сбор почти в 30 тысяч рублей.
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#приставы #долги

Комментарии (2)

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ваха

25 минут назад
Очередная страшилка
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леха алекс

52 минуты назад
переоформить не успел
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