Происшествия

52 минуты назад

Попавшему под автобус 40-летнему мужчине ампутировали палец в больнице

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#ДТП
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Попавшему под автобус 40-летнему мужчине ампутировали палец в больнице

За рулём «ЛиАЗа» был 60-летний водитель.

Попавшему накануне под автобус на Советской мужчине ампутировали расплющенный палец в больнице.  

Напомним, 13 июля в 16:40 напротив дома №27 по улице Советской 60-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» 27-го маршрута допустил наезд на 40-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. Пешехода госпитализировали.

— У 40-летнего пешехода был сильно расплющен палец на ноге и в больнице его пришлось ампутировать — сообщение об этом пришло из медучреждения, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Ведётся расследование происшествия.
5 763
#ДТП
1

Комментарии (5)

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Наталья

8 минут назад
Интересно где вы увидели в зоне видимости? Там всегда аварии так как кусты и деревья растут на против 27 дома и не совсем видно кто собирается прыгать под колёса. Там всегда аварии. Поставьте светофор по вызову и решотки в доль дороги и будет вам порядок. Водители замучились там останавливаться каждому пешеходу. Учитывая что там молодёж в сквере много собирается, прикрыть пивнушки не мешало.
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Гость

8 минут назад
В советское время водители ГОРОДСКИХ автобусов уходили на пенсию в 55 лет. А в наше будут пахать до 65 лет.
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Правда

12 минут назад
Ходить надо по пешеходному переходу,а не там где захочется,и идти прямо по правой стороне,а то некоторые прутся как попало и мешают даже пешеходам переходить
ответить

Наталья

12 минут назад
Интересно где вы увидели в зоне видимости? Там всегда аварии так как кусты и деревья растут на против 27 дома и не совсем видно кто собирается прыгать под колёса. Там всегда аварии. Поставьте светофор по вызову и решотки в доль дороги и будет вам порядок. Водители замучились там останавливаться каждому пешеходу. Учитывая что там молодёж в сквере много собирается, прикрыть пивнушки не мешало.
ответить

Поражаюсь

43 минуты назад
Глаза выпучат и идут, где не положено, а виноват как всегда водитель будет... Жалко водителя, а не этого горе-пешехода!
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В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
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