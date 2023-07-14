Происшествия
52 минуты назад
Попавшему под автобус 40-летнему мужчине ампутировали палец в больнице
За рулём «ЛиАЗа» был 60-летний водитель.
Попавшему накануне под автобус на Советской мужчине ампутировали расплющенный палец в больнице.
Напомним, 13 июля в 16:40 напротив дома №27 по улице Советской 60-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» 27-го маршрута допустил наезд на 40-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. Пешехода госпитализировали.
— У 40-летнего пешехода был сильно расплющен палец на ноге и в больнице его пришлось ампутировать — сообщение об этом пришло из медучреждения, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Ведётся расследование происшествия.
Напомним, 13 июля в 16:40 напротив дома №27 по улице Советской 60-летний водитель автобуса «ЛиАЗ» 27-го маршрута допустил наезд на 40-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. Пешехода госпитализировали.
— У 40-летнего пешехода был сильно расплющен палец на ноге и в больнице его пришлось ампутировать — сообщение об этом пришло из медучреждения, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Ведётся расследование происшествия.
Наталья
Гость
Правда
Наталья
Поражаюсь