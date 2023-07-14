39-летнюю липчанку обокрали на первом свидании

В Липецке раскрыты две квартирные кражи.

В отдел полиции № 3 обратилась 39-летняя липчанка, у которой в апреле из квартиры украли два сотовых телефона, 1 500 рублей наличными, две банковские карты и паспорт. Ущерб составил 56 500 рублей.



По данным пресс-службы областного управления МВД, 11 апреля женщина познакомилась на улице с молодым человеком и сразу пригласила его к себе домой. А на следующий день после ухода кавалера женщина обнаружила, что её обокрали.



В краже подозревают 24-летнего жителя Хлевенского района. Похищенные телефоны он успел продать, а деньги потратить.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.



В отдел полиции №6 28 июня обратился 47-летний мужчина с заявлением о краже из дома. В дом проникли, выставив оконный проем. Пропали два сотовых телефона и 6 000 рублей.



По подозрению в краже задержана 54-летняя липчанка — знакомая потерпевшего, которая за неделю до этого была у него в гостях. Женщина рассказала, что вернувшись домой, поняла, что забыла у мужчины дома свой телефон. Когда вернулась — дома уже никого не было. Тогда она выставила окно и проникла внутрь, но прихватила не только свой телефон, но и ещё два и 6000 рублей из кошелька.



Похищенные телефоны женщина подарила своим родственникам, деньги потратила.



Сейчас телефоны изъяты. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит до шести лет лишения свободы.