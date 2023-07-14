В Ельце осудили 22-летнего поджигателя садовых домиков

В начале 2022 года в садоводческом товариществе «Строитель» он сжёг четыре садовых домика.

Елецкий районный суд вынес приговор 22-летнему ранее судимому за кражи жителю посёлка Газопровод за целую серию преступлений: за четыре случая умышленного повреждения чужое имущества путем поджога, повлекшие причинение значительного ущерба, а также за четыре кражи. Кроме того, молодой человек попался на пьяной езде, уже будучи подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 1 января около 23:00 ельчанин поджёг первый садовый домик в садоводческом товариществе «Строитель» вблизи посёлка Газопровод. Потерпевшим был причинен материальный ущерб на сумму 93 291 рубль, являющийся для них значительным.



Он же 2 января 2022 года около 23:00 в том же садоводческом товариществе «Строитель» умышленно поджег ещё один садовый домик. Потерпевшей был причинен ущерб на сумму 182 169 рублей. Спустя 10 минут он поджёг третий дом в том же садоводческом товариществе: потерпевшему был причинен ущерб на сумму 136 600 рублей. А спустя ещё 10 минут — уже четвёртый дом: его хозяину был причинен ущерб на сумму 110 618 рублей.



Он же 2 января 2022 года около 23:40 в том же садоводческом товариществе «Строитель» украл с территории земельного участка 6 оцинкованных металлических листов кровельного железа общей стоимостью 2 800 рублей, сложив листы в заранее принесенную с собой металлическую ванну и перенеся их к себе во двор. Позже эти листы мужчина погрузил в «ГАЗель» и отвез на скупку металлолома.



Он же 3 января 2022 года около 20:00 снова пришёл на территорию садоводческого товарищества «Строитель» и украл 20 оцинкованных металлических листов кровельного железа, которые отвез на скупку лома, причинив потерпевшему ущерб в 4 000 рублей.



В тот же вечер мужчина в том же садоводческом товариществе украл с земельного участка ещё 5 оцинкованных металлических листов кровельного железа общей стоимостью 2 666 рублей и сдал их в скупку металлолома, а потом было украдено ещё 6 оцинкованных металлических листов кровельного железа общей стоимостью 3 199 рублей.



Кроме того, молодой ельчанин ещё в ноябре 2020 года за отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения был оштрафован на 30 000 рублей и лишён прав на 1 год и 7 месяцев, но ночью 14 марта 2022 года он снова попался пьяным за рулём автомобиля «ВАЗ 21093» на улице Механизаторов в деревне Пажень Елецкого района.



Он же 6 мая 2022 года, имея умысел на кражу чужого автомобиля «ВА3-21102», находящегося в его временном введении, разрезал бензорезом на части этот автомобиль и отвез его части в скупку металла. Хозяйке машины был причинён ущерб в 39 733 рубля.



Суд признал мужчину виновным и путём частичного сложения наказаний приговорил к 2 годам 3 месяцам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также мужчину лишили водительских прав на 2 года.