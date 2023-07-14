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49 минут назад

«Соллерс» закрыла сделку по приобретению 100% долей Isuzu в совместном предприятии в РФ

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#Соллерс #Isuzu #экономика

Местный актив японского автоконцерна займется поставками запчастей для собственных грузовиков.

Российская компания "Соллерс" закрыла сделку по приобретению 100% долей Isuzu в совместном предприятии в России, - заявили в компании.

"В рамках приобретенного юридического лица группой СОЛЛЕРС будут осуществляться поставки запасных частей для грузовых автомобилей ISUZU с целью выполнения гарантийных обязательств перед клиентами и осуществления сервисного обслуживания", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что компания планирует перезапустить работу производственной площадки АО "Исузу Рус" в Ульяновске с целью сохранения рабочих мест и обеспечения загрузки существующих производственных мощностей.

Информация о том, что Isuzu покинет российский рынок появилась накануне: японцы решили избавиться от активов, так как с логистикой в Ульяновск возникли проблемы, и предприятие ушло в простой в марте 2022 года. Перспектив возобновления деятельности в "Исузу" не видят, - пишет "Российская газета".

Производство автомобилей на заводе Isuzu в РФ началось в 2008 году. В 2021 году с конвейера сошло 3,7 тысячи грузовиков. Но в марте 2022 года автоконцерн приостановил производство в нашей стране.
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#Соллерс #Isuzu #экономика

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