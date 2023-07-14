Российская актриса Татьяна Васильева госпитализирована в Москве

Сообщается, что Васильеву экстренно доставили в стационар в состоянии средней тяжести. У 76-летней актрисы кружилась голова после подъёма с кровати, была неустойчивость при ходьбе.





По его словам, артистка почувствовала себя плохо ночью, в этот момент она была дома.



Состояние актрисы оценивается как средней тяжести.



Как стало известно



По предварительным данным, в медучреждение актрису забрали с гипертонией.



Накануне в реанимацию доставили актера Ивана Краско. По предварительным данным, у него проявились последствия инсульта. Врачи провели ему экстренную операцию. По словам помощницы артиста Дарьи Пашковой, у Краско могла отказать левая часть тела.

Российская актриса Татьяна Васильева была госпитализирована в ночь на 14 июля в Москве, - пишут "Известия" со ссылкой на осведомленный источник.По его словам, артистка почувствовала себя плохо ночью, в этот момент она была дома.Состояние актрисы оценивается как средней тяжести.Как стало известно РЕН ТВ , ей стало плохо примерно в 02:00, после чего она вызвала скорую помощь.По предварительным данным, в медучреждение актрису забрали с гипертонией.Накануне в реанимацию доставили актера Ивана Краско. По предварительным данным, у него проявились последствия инсульта. Врачи провели ему экстренную операцию. По словам помощницы артиста Дарьи Пашковой, у Краско могла отказать левая часть тела.