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19 минут назад

Российская актриса Татьяна Васильева госпитализирована в Москве

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#Татьяна Васильева #актриса

Сообщается, что Васильеву экстренно доставили в стационар в состоянии средней тяжести. У 76-летней актрисы кружилась голова после подъёма с кровати, была неустойчивость при ходьбе.

Российская актриса Татьяна Васильева была госпитализирована в ночь на 14 июля в Москве, - пишут "Известия" со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, артистка почувствовала себя плохо ночью, в этот момент она была дома.

Состояние актрисы оценивается как средней тяжести.

Как стало известно РЕН ТВ, ей стало плохо примерно в 02:00, после чего она вызвала скорую помощь.

По предварительным данным, в медучреждение актрису забрали с гипертонией.

Накануне в реанимацию доставили актера Ивана Краско. По предварительным данным, у него проявились последствия инсульта. Врачи провели ему экстренную операцию. По словам помощницы артиста Дарьи Пашковой, у Краско могла отказать левая часть тела.
27
#Татьяна Васильева #актриса

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