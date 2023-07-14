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Российская актриса Татьяна Васильева госпитализирована в Москве
Сообщается, что Васильеву экстренно доставили в стационар в состоянии средней тяжести. У 76-летней актрисы кружилась голова после подъёма с кровати, была неустойчивость при ходьбе.
По его словам, артистка почувствовала себя плохо ночью, в этот момент она была дома.
Состояние актрисы оценивается как средней тяжести.
Как стало известно РЕН ТВ, ей стало плохо примерно в 02:00, после чего она вызвала скорую помощь.
По предварительным данным, в медучреждение актрису забрали с гипертонией.
Накануне в реанимацию доставили актера Ивана Краско. По предварительным данным, у него проявились последствия инсульта. Врачи провели ему экстренную операцию. По словам помощницы артиста Дарьи Пашковой, у Краско могла отказать левая часть тела.