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АвтоВАЗ бесплатно передаст КАМАЗу свою долю акций - 40% в группе ОАТ
Сделка не должна повлиять на отношения с поставщиком комплектующих.
АвтоВАЗ передаст свою долю в капитале крупнейшего производителя автокомпонентов группе КАМАЗ, - передает РБК со ссылкой на источник, близкий к ОАТ.
АвтоВАЗ стал владельцем 40% ОАТ в конце 2021 года, после того как сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба.
АвтоВАЗ передаст 40% производителя автокомпонентов КАМАЗу, который будет единолично контролировать группу, - отметил источник издания и подтвердил вице-президент АвтоВАЗа по закупкам Михаил Соснин.
По его словам, процесс выхода автозавода из капитала ОАТ был предопределен акционерным соглашением, подписанным еще предыдущими собственниками АвтоВАЗа — французской группой Renault (владела 67,7% акций АвтоВАЗа) и "Ростехом" (32,3%). Сделка носит безденежный характер, добавил топ-менеджер.
АвтоВАЗ еще в 2015 году хотел стать совладельцем группы ОАТ. Но получил акции производителя автокомпонентов в 2021 году за долги, которые образовались еще во времена, когда группой владел «Оборонпром» (ликвидирован "Ростехом" в 2018 году).
Тогда представитель КАМАЗа, 47,1% которого принадлежит "Ростеху", объяснял эту сделку необходимостью создать совместное партнерство для развития компетенций ОАТ в области производства автокомпонентов.
Но в феврале 2022 года Renault объявила об уходе из России. В мае ее российские активы, включая контрольный пакет АвтоВАЗа, перешли в собственность структуры Минпромторга ФГУП "НАМИ". Оно же получило долю "Ростеха" в этом автозаводе.
Выход АвтоВАЗа из капитала группы не скажется на партнерстве с ОАТ, - заявил Соснин.
Передача акций не отразится на поставках компонентов, так как ОАТ — один из крупнейших поставщиков для автозавода, - утверждает главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.
"То, что ОАТ делает для АвтоВАЗа, ему негде сейчас по таким ценам купить. В свою очередь, ОАТ некому больше это продавать. Поэтому это связанные партнеры", — объясняет эксперт.
АвтоВАЗ стал владельцем 40% ОАТ в конце 2021 года, после того как сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба.
АвтоВАЗ передаст 40% производителя автокомпонентов КАМАЗу, который будет единолично контролировать группу, - отметил источник издания и подтвердил вице-президент АвтоВАЗа по закупкам Михаил Соснин.
По его словам, процесс выхода автозавода из капитала ОАТ был предопределен акционерным соглашением, подписанным еще предыдущими собственниками АвтоВАЗа — французской группой Renault (владела 67,7% акций АвтоВАЗа) и "Ростехом" (32,3%). Сделка носит безденежный характер, добавил топ-менеджер.
АвтоВАЗ еще в 2015 году хотел стать совладельцем группы ОАТ. Но получил акции производителя автокомпонентов в 2021 году за долги, которые образовались еще во времена, когда группой владел «Оборонпром» (ликвидирован "Ростехом" в 2018 году).
Тогда представитель КАМАЗа, 47,1% которого принадлежит "Ростеху", объяснял эту сделку необходимостью создать совместное партнерство для развития компетенций ОАТ в области производства автокомпонентов.
Но в феврале 2022 года Renault объявила об уходе из России. В мае ее российские активы, включая контрольный пакет АвтоВАЗа, перешли в собственность структуры Минпромторга ФГУП "НАМИ". Оно же получило долю "Ростеха" в этом автозаводе.
Выход АвтоВАЗа из капитала группы не скажется на партнерстве с ОАТ, - заявил Соснин.
Передача акций не отразится на поставках компонентов, так как ОАТ — один из крупнейших поставщиков для автозавода, - утверждает главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.
"То, что ОАТ делает для АвтоВАЗа, ему негде сейчас по таким ценам купить. В свою очередь, ОАТ некому больше это продавать. Поэтому это связанные партнеры", — объясняет эксперт.