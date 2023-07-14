Происшествия

51 минуту назад

У 70-летнего ельчанина нашли две ручные гранаты, взрыватели к ним и 60 патронов

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#боеприпасы #оружие
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У 70-летнего ельчанина нашли две ручные гранаты, взрыватели к ним и 60 патронов

Мужчину осудили за незаконное хранение взрывных устройств, а также незаконное хранение боеприпасов.

Елецкий районный суд вынес приговор 70-летнему жителю посёлка Газопровод по части 1 статьи 222.1 УК РФ и части 1 статьи 222 УК РФ за незаконное хранение взрывных устройств, а также незаконное хранение боеприпасов.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, с 2007 года по 6 декабря 2022 года ельчанин незаконно хранил у себя дома изготовленные промышленным способом две ручные гранаты РГН, два взрывателя к ним и целую банку патронов.

Но 6 декабря прошлого года их нашли и изъяли полицейские в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».

В комнате в комоде у мужчины полицейские обнаружили две ручные гранаты РГН, а между комодом и кроватью в стеклянной банке — два взрывателя. Также у мужчины нашли 60 военных патронов калибра 5,45 миллиметров образца 1947 года, с пулями трассирующего действия, предназначенные для использования в нарезном огнестрельном оружии: автоматах и ручных пулеметах Калашникова АК-74, АКС-74, РПК-74 и других.

В суде ельчанин вину признал, от дачи показаний отказался. Но будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого, он рассказал, что в октябре 2007 года он возвращался домой из гаража, и нашёл пакет, внутри которого были боеприпасы. Он взял пакет и пошел к себе домой, где с тех пор и хранил взрывные устройства и боеприпасы.

Мужчину признали виновным и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний приговорили к 3 годам 7 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев и штрафом в доход государства в 10 000 рублей.

Гранаты, взрыватели и патроны решено уничтожить.
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#боеприпасы #оружие
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