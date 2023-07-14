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Губернатор Воронежской области сообщил об атаке беспилотников на регион
Жители Воронежа сообщили о мощном взрыве вечером 13 июля.
Системы ПВО уничтожили несколько беспилотников под Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Телеграм-канале.
"Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет", — сообщил губернатор.
Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил о падении беспилотника ночью в городе Курчатове. В Курчатове находится Курская атомная электростанция, - передает РБК.
"Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет", — сообщил губернатор.
Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил о падении беспилотника ночью в городе Курчатове. В Курчатове находится Курская атомная электростанция, - передает РБК.