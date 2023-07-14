В Липецкой области почти три тысячи человек пострадали от укусов клещей

Среди пострадавших 1345 детей.

По состоянию на 13 июля по поводу присасывания клещей в медицинские организации Липецкой области обратились 2 919 человек. Среди пострадавших 1345 детей (46,1%).



Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 2 519 клещей, из них 344 инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (13,7%), 150 – возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (6%), 7 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,3%).



В 16,9% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, 6,8% – на территории садоводческих товариществ, в 67,3% случаев – на территории домовладений и приусадебных участков.



Акарицидные обработки проведены на площади 975 гектаров, в том числе при подготовке к летней оздоровительной компании – на площади 87 гектаров.





