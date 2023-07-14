Мастер по ремонту ноутбука обманул липчанку на 450 000 рублей

Женщина передала деньги на заказ техники.

В Липецке задержали 25-летнего жителя Воронежа, который обманом завладел крупной суммой денег, принадлежащих 44-летней липчанке.



«Потерпевшая нашла по объявлению мастера по ремонту ноутбука. Когда мужчина пришел к ней чинить ноутбук, женщина рассказала, что планирует сделать крупный заказ техники для работы в интернет-магазине. Молодой человек предложил клиентке свою помощь в поиске и оформлении заказа. Потерпевшая согласилась и передала мужчине 450 тысяч рублей. Получив деньги, мужчина перестал отвечать на ее звонки», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Полицейские подозревают мужчину в совершении еще одного преступления: под предлогом ремонта он завладел телевизором за 32 тысячи рублей, принадлежащим 71-летнему пенсионеру.



Возбуждены уголовные дела по части 1 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Мастеру грозит до шести лет лишения свободы.