Происшествия

28 минут назад

Мастер по ремонту ноутбука обманул липчанку на 450 000 рублей

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#мошенничество
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Мастер по ремонту ноутбука обманул липчанку на 450 000 рублей

Женщина передала деньги на заказ техники.

В Липецке задержали 25-летнего жителя Воронежа, который обманом завладел крупной суммой денег, принадлежащих 44-летней липчанке.

«Потерпевшая нашла по объявлению мастера по ремонту ноутбука. Когда мужчина пришел к ней чинить ноутбук, женщина рассказала, что планирует сделать крупный заказ техники для работы в интернет-магазине. Молодой человек предложил клиентке свою помощь в поиске и оформлении заказа. Потерпевшая согласилась и передала мужчине 450 тысяч рублей. Получив деньги, мужчина перестал отвечать на ее звонки», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Полицейские подозревают мужчину в совершении еще одного преступления: под предлогом ремонта он завладел телевизором за 32 тысячи рублей, принадлежащим 71-летнему пенсионеру.

Возбуждены уголовные дела по части 1 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Мастеру грозит до шести лет лишения свободы.
195
#мошенничество
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