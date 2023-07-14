В Липецком отделении РСПП обсудили меры предотвращения производственного травматизма

На площадке Липецкого отделения Российского союза промышленников и предпринимателей состоялась рабочая встреча с руководителем Государственной инспекции труда Липецкой области Ириной Кирейчиковой и её заместителем Любовью Лазаревой. Представители ведомства и бизнесмены обсудили нововведения в сфере охраны труда, а также меры профилактики производственного травматизма на предприятиях.

Встречу вступительным словом открыла заместитель председателя правления-исполнительный директор «СППЛО» Ольга Митрохина, отметив, что общее число тяжелых несчастных случаев в российских компаниях по итогам 2022 года возросло на 2% по сравнению с предыдущим годом.

— Какова статистика случаев производственного травматизма в Липецкой области? Как уменьшить количество несчастных случаев на производстве? Как обучить персонал не пренебрегать мерами охраны труда и применения средств индивидуальной защиты? Какие изменения законодательства в области охраны труда вносятся с 1 сентября текущего года? Это вопросы нашей сегодняшней встречи, — сказала Ольга Митрохина.

В регионе по итогам первого полугодия сложилась неблагоприятная ситуация с производственным травматизмом. По итогам первого полугодия произошло 27 несчастных случаев с тяжелыми последствиями, в том числе со смертельным исходом. Для сравнения: за первые шесть месяцев прошлого года такого рода несчастных случаев было 10. Только в апреле, по словам Ирины Кирейчиковой, Госинспекция труда области получила больше 20 извещений от предприятий и организаций о несчастных случаях.









Как оказалось, самой опасной отраслью стала обрабатывающая промышленность, где произошло с начала года 13 несчастных случаев. На второе место по риску для жизни и здоровья вышел транспорт — за первое полугодие в ДТП пострадали 5 человек. Любовь Лазарева, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Липецкой области разобрала несколько случаев производственного травматизма, в которых работники получили тяжкий вред здоровью или погибли. Кто-то упал с высоты, так как пренебрег страховочным поясом, кому-то в лицо попали химикаты из-за ненадетых защитных очков, кого-то травмировало отлетевшим фрагментом оборудования из-за того, что его товарищ производил ремонт автомобиля без необходимой охранной зоны, а кого-то на опасную работу, предусматривающую обязательный инструктаж и контроль, наняли всего лишь по гражданско-правовому договору! Как правило, в большинстве случаев пострадавшие пренебрегали нормами охраны труда, а в организациях сквозь пальцы смотрели на нарушения правил техники безопасности.

— Коллеги, мы акцентируем внимание на проблеме производственного травматизма только потому, что самым важным для нас являются жизнь и здоровье людей, — обратилась к участникам круглого стола, некоторые из которых подключились к заседанию по видеоконференцсвязи, Ольга Митрохина.

Руководитель Государственной инспекции труда самыми главными задачами работодателей назвала профилактику несчастных случаев, обучение персонала вопросам охраны труда и использование средств индивидуальной защиты.

— Необходима комплексная профилактика травматизма, а также многоступенчатый контроль норм охраны труда. Все документы по охране труда должны быть работающими, все должно быть четко расписано, — сказала Любовь Лазарева.

Ирина Кирейчикова призвала работодателей уделять самое пристальное внимание так называемым микротравмам. Это, так сказать, красные сигнальные лампочки. Где они зажигаются, может случиться большая беда. В помощь работодателям — сайт Роструда, профилактические визиты инспекторов Гострудинспекции, которые не несут никаких правовых последствий, но позволяют увидеть недочеты, а также сервис «Электронный инспектор», в котором более 200 проверочных листов для разных видов деятельности.

Руководители ведомства также остановились на изменениях в законодательстве с 1 сентября текущего года в части использования средств индивидуальной защиты на рабочих местах. В настоящее время СИЗы применяются, исходя из условий труда, а с осени работодатель будет обязан оценить каждое рабочее место в плане норм безопасности, пересмотреть существующую систему охраны труда, определить риски и опасности и, исходя из этого, обеспечить работников средствами защиты.

— Возможно, кому-то это кажется невыполнимым требованием. Но это не так, если к этому подойти со всей ответственностью и вниманием. Работодатель потратил деньги на СИЗы, и они должны спасать жизнь и здоровье людей. Как раз на это нацелены законодательные изменения, — резюмировала Ирина Кирейчикова.

Ольга Митрохина поблагодарила руководителей Государственной инспекции труда Липецкой области за открытый диалог, сложившийся с бизнес-сообществом.

— Участники нашего объединения, как социально ответственный бизнес, уделяют большое внимание условиям охраны труда и работы своих сотрудников. Нам было важно услышать о тех новых изменениях в законодательстве, направленных на охрану жизни и здоровья работников. Сознательное отношение к безопасности рабочих процессов позволит предотвратить случаи травматизма, — завершила встречу Ольга Митрохина, заместитель председателя правления-исполнительный директор «СППЛО»