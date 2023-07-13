Заслуженные и почетные. Металлургам НЛМК вручили государственные награды

В преддверии Дня металлурга, который будет отмечаться 16 июля, в правительстве Липецкой области вручили государственные награды сотрудникам Новолипецкого металлургического комбината.

Сразу 22 человека удостоились званий «Заслуженный металлург Российской Федерации», «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации», «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», «Заслуженный химик РФ», «Заслуженный энергетик РФ». А начальник отдела управления охраны труда и промышленной безопасности Вадим Староверов получил такую высокую награду, как Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.На торжественной церемонии награждения лучших металлургов в своём поздравлении губернатор Игорь Артамонов обратил внимание на тот факт, что Липецкая область появилась гораздо позже металлургического комбината — 69 лет назад и без НЛМК регион не был бы таким, какой он сейчас.«Комбинат вместе с областью решает все наши насущные проблемы. Благодаря комбинату, благодаря профессиональному труду металлургов и руководства НЛМК пополняется налоговая казна, мы уверенно проходим эти годы ковида и великих потрясений. Без труда простого металлурга это было бы невозможным. Особенно хочется отметить труд рабочих в горячих цехах», — обратился к собравшимся в большом зале правительства Игорь Артамонов.Начальник управления специализированного ремонта Дмитрий Васильев получил звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». На НЛМК он работает более 30 лет -с 1992 года и прошёл трудовой путь от слесаря-ремонтника до мастера, главного механика, начальника цеха, а потом и начальника управления.— Я всю жизнь в машиностроении. Когда был помоложе — был лучшим рационализатором комбината, подавал множество всяких идей, многие из которых применяются до сих пор. Например, восстановление колёсных пар. Раньше, когда подшипник выходил из строя, колёсную пару выбрасывали. А мы разработали технологию восстановления! Когда я стал начальником управления — внедрял различные новшества. Не так давно мы первыми запустили роботизированный комплекс. Когда стоили Доменную печь №7 я руководил ремонтным производством и также решал массу проблем, — рассказал о своей работе Дмитрий Васильев.И все эти слова подкрепляются цифрами: под руководством Дмитрия Васильева в подразделениях управления специализированного ремонта была организована работа по внедрению восстановительных технологий для ремонта электродвигателей, редукторов, насосов, шлаковозов, чугуновозов, конвейерных лент, климатического оборудования. С 2020 отремонтировали больше 10 000 единиц техники. Только за последние два года Дмитрию Васильеву принадлежит две инициативы по улучшению производственных процессов, а его подчинённым — 149 инициатив!Васильевы — это целая трудовая династия на НЛМК. Супруга Дмитрия Станиславовича и два его сына также работают на комбинате, причём все в разных подразделениях: жена — в дирекции по персоналу, младший сын — в механоремонтном цеху, старший сын — в управлении планирования.— НЛМК — это вся моя жизнь. Комбинат мне всё дал: всё, чего достиг и имею. Комбинат даёт возможность, и если ей воспользоваться, можно многого в жизни добиться, — искренне говорит Дмитрий Васильев.Многие ученики Дмитрия Васильева уже тоже стали большими руководителями: среди них есть и начальник управления, и начальник цеха.Максим Усачев, который работает на НЛМК с 1998 года и прошел трудовой путь от штабелировщика металла листопрокатного цеха № 3 до начальника цеха холодного проката и покрытий, стал «Заслуженным металлургом Российской Федерации».Максим Усачёв принимал активное участие в реконструкции уборочной группы стана 2000 цеха горячего проката при монтаже новых гидравлических моталок и пуско-наладочных работах, а в период его работы начальником отдела по технологии и качеству цеха холодного проката и покрытий с 2017 по 2019 годы заметно был снижен выход брака и несоответствующей по качеству продукции, а за счет улучшения качественных показателей — дополнительно получено около 70 000 тонн проката.— Комбинат для меня — это развитие своих компетенцией, развитие себя как личности, как человека. Это слаженный коллектив, это друзья, хорошие учителя и наставники, — говорит Максим Усачёв.Начальник отдела по работе с подрядными организациями управления охраны труда и промышленной безопасности Вадим Староверов признался, что узнал о высокой награде (ему вручили Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени) всего за несколько минут до церемонии.На комбинате он трудится уже 31 год — пришёл сразу после армии. Преодолел большой карьерный путь: от рабочего до мастера, потом руководителя подразделения и начальника отдела управления охраны труда и промышленной безопасности.— Я работаю с подрядчиками, которые делают очень многое для нашего общего дела, для развития предприятия, — отметил Вадим Староверов. — Как и весь наш коллектив, подрядчики должны работать в безопасных условиях труда. Моя приоритетная цель — помогать людям, и, надеюсь, все мои усилия не напрасны. Эта высокая награда налагает на меня ещё большую ответственность. Всё, чего я добился в жизни — я добился на родном предприятии. На моих глазах сам комбинат стал практически другим. Как и все работники, как и все жители Липецка я болею душой за наш комбинат, делаю всё возможное от меня, чтоб он жил, рос и развивался.У Вадима Староверова тоже много достойных учеников, которые вышли из рабочих и стали мастерами, а один даже возглавляет подразделение НЛМК.Ещё одна награждённая — диспетчер цеха эксплуатации подвижного состава Галина Ткачева получила звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». На комбинат она пришла сразу после окончания института и работает там уже 35 лет.Галина Ткачёва — автор многих идей по улучшению производительности локомотивов и локомобилей, а также уменьшению оборота вагонов. Во многом благодаря ей работе в 2018-2022 годы план по перевозке различных грузов на комбинате был выполнен на 104,2%.— Хочется отметить, что когда основывался наш металлургический комбинат, в первую очередь были построены подвозные пути, чтобы перевозить материалы и продукцию, — отметила важность своей работы Галина Ткачёва.