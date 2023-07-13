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Заслуженные и почетные. Металлургам НЛМК вручили государственные награды
В преддверии Дня металлурга, который будет отмечаться 16 июля, в правительстве Липецкой области вручили государственные награды сотрудникам Новолипецкого металлургического комбината.
На торжественной церемонии награждения лучших металлургов в своём поздравлении губернатор Игорь Артамонов обратил внимание на тот факт, что Липецкая область появилась гораздо позже металлургического комбината — 69 лет назад и без НЛМК регион не был бы таким, какой он сейчас.
«Комбинат вместе с областью решает все наши насущные проблемы. Благодаря комбинату, благодаря профессиональному труду металлургов и руководства НЛМК пополняется налоговая казна, мы уверенно проходим эти годы ковида и великих потрясений. Без труда простого металлурга это было бы невозможным. Особенно хочется отметить труд рабочих в горячих цехах», — обратился к собравшимся в большом зале правительства Игорь Артамонов.
Начальник управления специализированного ремонта Дмитрий Васильев получил звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». На НЛМК он работает более 30 лет -с 1992 года и прошёл трудовой путь от слесаря-ремонтника до мастера, главного механика, начальника цеха, а потом и начальника управления.
— Я всю жизнь в машиностроении. Когда был помоложе — был лучшим рационализатором комбината, подавал множество всяких идей, многие из которых применяются до сих пор. Например, восстановление колёсных пар. Раньше, когда подшипник выходил из строя, колёсную пару выбрасывали. А мы разработали технологию восстановления! Когда я стал начальником управления — внедрял различные новшества. Не так давно мы первыми запустили роботизированный комплекс. Когда стоили Доменную печь №7 я руководил ремонтным производством и также решал массу проблем, — рассказал о своей работе Дмитрий Васильев.
И все эти слова подкрепляются цифрами: под руководством Дмитрия Васильева в подразделениях управления специализированного ремонта была организована работа по внедрению восстановительных технологий для ремонта электродвигателей, редукторов, насосов, шлаковозов, чугуновозов, конвейерных лент, климатического оборудования. С 2020 отремонтировали больше 10 000 единиц техники. Только за последние два года Дмитрию Васильеву принадлежит две инициативы по улучшению производственных процессов, а его подчинённым — 149 инициатив!
Васильевы — это целая трудовая династия на НЛМК. Супруга Дмитрия Станиславовича и два его сына также работают на комбинате, причём все в разных подразделениях: жена — в дирекции по персоналу, младший сын — в механоремонтном цеху, старший сын — в управлении планирования.
— НЛМК — это вся моя жизнь. Комбинат мне всё дал: всё, чего достиг и имею. Комбинат даёт возможность, и если ей воспользоваться, можно многого в жизни добиться, — искренне говорит Дмитрий Васильев.
Многие ученики Дмитрия Васильева уже тоже стали большими руководителями: среди них есть и начальник управления, и начальник цеха.
Максим Усачев, который работает на НЛМК с 1998 года и прошел трудовой путь от штабелировщика металла листопрокатного цеха № 3 до начальника цеха холодного проката и покрытий, стал «Заслуженным металлургом Российской Федерации».
Максим Усачёв принимал активное участие в реконструкции уборочной группы стана 2000 цеха горячего проката при монтаже новых гидравлических моталок и пуско-наладочных работах, а в период его работы начальником отдела по технологии и качеству цеха холодного проката и покрытий с 2017 по 2019 годы заметно был снижен выход брака и несоответствующей по качеству продукции, а за счет улучшения качественных показателей — дополнительно получено около 70 000 тонн проката.
— Комбинат для меня — это развитие своих компетенцией, развитие себя как личности, как человека. Это слаженный коллектив, это друзья, хорошие учителя и наставники, — говорит Максим Усачёв.
Начальник отдела по работе с подрядными организациями управления охраны труда и промышленной безопасности Вадим Староверов признался, что узнал о высокой награде (ему вручили Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени) всего за несколько минут до церемонии.
На комбинате он трудится уже 31 год — пришёл сразу после армии. Преодолел большой карьерный путь: от рабочего до мастера, потом руководителя подразделения и начальника отдела управления охраны труда и промышленной безопасности.
— Я работаю с подрядчиками, которые делают очень многое для нашего общего дела, для развития предприятия, — отметил Вадим Староверов. — Как и весь наш коллектив, подрядчики должны работать в безопасных условиях труда. Моя приоритетная цель — помогать людям, и, надеюсь, все мои усилия не напрасны. Эта высокая награда налагает на меня ещё большую ответственность. Всё, чего я добился в жизни — я добился на родном предприятии. На моих глазах сам комбинат стал практически другим. Как и все работники, как и все жители Липецка я болею душой за наш комбинат, делаю всё возможное от меня, чтоб он жил, рос и развивался.
У Вадима Староверова тоже много достойных учеников, которые вышли из рабочих и стали мастерами, а один даже возглавляет подразделение НЛМК.
Ещё одна награждённая — диспетчер цеха эксплуатации подвижного состава Галина Ткачева получила звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». На комбинат она пришла сразу после окончания института и работает там уже 35 лет.
Галина Ткачёва — автор многих идей по улучшению производительности локомотивов и локомобилей, а также уменьшению оборота вагонов. Во многом благодаря ей работе в 2018-2022 годы план по перевозке различных грузов на комбинате был выполнен на 104,2%.
— Хочется отметить, что когда основывался наш металлургический комбинат, в первую очередь были построены подвозные пути, чтобы перевозить материалы и продукцию, — отметила важность своей работы Галина Ткачёва.