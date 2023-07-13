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В нескольких домах на улицах Космонавтов и Циолковского отключена холодная вода

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#отключения
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В нескольких домах на улицах Космонавтов и Циолковского отключена холодная вода
Как сообщает «РВК-Липецк», у дома №33/4 по улице Космонавтов устраняется утечка из водопровода. На время аварийных работы, холодная вода отключена на улице Космонавтов в домах №№ 29/4, 29/3, 31/3, 33/3, 33/4, 33/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, и на улице Циолковского в домах №№11, 11/1, 15а .

«Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей», - говорится в сообщении «РВК-Липецк».

 
165
#отключения
1

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