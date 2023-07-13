В России
сегодня, 18:14
Врачи обнаружили у девочки из Кузбасса мужской набор хромосом
В Кемеровской области врачи провели 13-летней девочке операцию по удалению яичников - у нее обнаружилась злокачественная опухоль. При этом исследование выявило у подростка редкое генетическое заболевание: женская репродуктивная система и женские половые признаки, но набор хромосом мужской.
– Случай уникальный и крайне редкий – примерно 1 на 10 000, – приводит VSE42.Ru комментарий Минздрава Кузбасса.
Как отмечают врачи, главное, что девочке удалось сохранить матку. Когда она вырастет, то сможет стать матерью с помощью ЭКО. Такие прецеденты в России уже были.