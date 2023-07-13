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сегодня, 18:14

Врачи обнаружили у девочки из Кузбасса мужской набор хромосом

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#генетическое заболевание
  
В Кемеровской области врачи провели 13-летней девочке операцию по удалению яичников - у нее обнаружилась злокачественная опухоль. При этом исследование выявило у подростка редкое генетическое заболевание: женская репродуктивная система и женские половые признаки, но набор хромосом мужской.

– Случай уникальный и крайне редкий – примерно 1 на 10 000, – приводит VSE42.Ru комментарий Минздрава Кузбасса.

Как отмечают врачи, главное, что девочке удалось сохранить матку. Когда она вырастет, то сможет стать матерью с помощью ЭКО. Такие прецеденты в России уже были.

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#генетическое заболевание

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