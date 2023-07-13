В России

сегодня, 16:36

Россия и Белоруссия не получат приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже

30
#ОИ-24 #Олимпиада #спорт

Подобное решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине.

Международный олимпийский комитет (МОК) 26 июля разошлет приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже 203 Национальным олимпийским комитетам (НОК), Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии не вошли в это число, - сообщила пресс-служба МОК.

Подобное решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине. Также МОК не направит приглашения на Олимпиаду НОК Гватемалы, отстраненному с сентября 2022 года, - передает ТАСС.

В МОК отметили, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией "в соответствующее время".

МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях исключительно в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Предложения МОК носят рекомендательный характер и не касаются предстоящих Олимпийских игр. Критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.
30
#ОИ-24 #Олимпиада #спорт

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
12
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

В ФНС пояснили работу механизма автоматического списания налогов с виртуального кошелька
#налоги #виртуальный кошелек
В ФНС пояснили работу механизма автоматического списания налогов с виртуального кошелька

сегодня, 15:57

В России
В Туапсинском районе нашли тела двоих пропавших после ливней
#ливни #Туапсе #непогода
В Туапсинском районе нашли тела двоих пропавших после ливней

сегодня, 14:16

В России
Глава Внуково заявил о росте цен на авиабилеты за границу в 2023 году до 40%
#авиабилеты #цены
Глава Внуково заявил о росте цен на авиабилеты за границу в 2023 году до 40%

сегодня, 13:21

В России
«Ростех» запретил сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях
#Apple #Ростех
«Ростех» запретил сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях

сегодня, 12:25

В России
В Госдуме предлагают признать многодетными семьи с двумя детьми
#многодетные #дети
В Госдуме предлагают признать многодетными семьи с двумя детьми

сегодня, 11:36

В России
В Амурской области на два месяца закрыли детсад, в котором отравились 17 детей
#энтеровирус #отравление #дети
В Амурской области на два месяца закрыли детсад, в котором отравились 17 детей

сегодня, 09:59

В России