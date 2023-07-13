В России

17 минут назад

В ФНС пояснили работу механизма автоматического списания налогов с виртуального кошелька

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#налоги #виртуальный кошелек

Налоговая вправе автоматически списать в бюджет деньги с виртуального кошелька гражданина после отправки уведомления о необходимости заплатить налоги.

Федеральная налоговая служба начнет автоматически списывать налоги с россиян. Ведомство таким образом реализует новый инструмент — так называемый проактивный порядок уплаты налогов, - передает Bfm.ru со ссылкой на Forbes и представителей налоговой службы.

С начала 2023 года в России действует Единый налоговый счет (ЕНС) — виртуальный кошелек, куда поступают все платежи физлица, ИП или компании. ФНС сама распределяет деньги в счет уплаты разных налогов. Служба будет отправлять уведомление о необходимости уплаты и после сама спишет необходимую сумму. Если средств на счете не хватает, они будут погашаться частично.

В ФНС считают, что новый механизм улучшит положение налогоплательщиков.

Часть экспертов сочли механизм спорным, другие уверены, что сбор налогов в бюджет ускорится, сама процедура упростится. У налогоплательщиков будет возможность положить определенную сумму переплаты на свой налоговый кошелек, не следить за своевременной уплатой и не контролировать сроки.

Средства будут списываться в день отправки уведомления, а не по дедлайну 1 декабря. Однако новый порядок лишает граждан возможности решать, как и когда распорядиться собственными средствами, - полагают юристы.

В Минфине считают, что механизм не выходит за рамки существующей у налогоплательщика обязанности по уплате налогов.

К 1 января 2023 года совокупная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым санкциям и процентам в России составила 2,5 триллиона рублей. За год она выросла на 545 миллиардов рублей (или на 27,5 процентов). В профильном комитете Госдумы объяснили, что задолженность увеличивается по НДС, по налогу на прибыль организаций, по неуплате текущих платежей отдельными юрлицами, а также по платежам за пользование природными ресурсами, - пишет Lenta.ru.

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#налоги #виртуальный кошелек

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