Происшествия
10 минут назад
41-летний липчанин покрыл убытки сайту интим-услуг на 200 000 рублей
1 85
Интим-услуги мужчина так и не получил.
41-летний липчанин нашёл объявление на сайте и решил заказать интим-услуги, но его не устроили условия, озвученные «администратором» сайта.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, уже на следующий день с несостоявшимся клиентом связался незнакомец и обвинил липчанина в том, что из-за его действий произошёл сбой на сайте, и организация по предоставлению интим-услуг терпит убытки. С мужчины потребовали неустойку в 200 000 рублей. Тот испугался и перевёл деньги.
Но мошенники стали требовать новые переводы. Тогда липчанин обратился в полицию.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, уже на следующий день с несостоявшимся клиентом связался незнакомец и обвинил липчанина в том, что из-за его действий произошёл сбой на сайте, и организация по предоставлению интим-услуг терпит убытки. С мужчины потребовали неустойку в 200 000 рублей. Тот испугался и перевёл деньги.
Но мошенники стали требовать новые переводы. Тогда липчанин обратился в полицию.
1 85
Удивляюсь