Происшествия

10 минут назад

41-летний липчанин покрыл убытки сайту интим-услуг на 200 000 рублей

1 85
#мошенничество
1
41-летний липчанин покрыл убытки сайту интим-услуг на 200 000 рублей

Интим-услуги мужчина так и не получил.

41-летний липчанин нашёл объявление на сайте и решил заказать интим-услуги, но его не устроили условия, озвученные «администратором» сайта.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, уже на следующий день с несостоявшимся клиентом связался незнакомец и обвинил липчанина в том, что из-за его действий произошёл сбой на сайте, и организация по предоставлению интим-услуг терпит убытки. С мужчины потребовали неустойку в 200 000 рублей. Тот испугался и перевёл деньги.

Но мошенники стали требовать новые переводы. Тогда липчанин обратился в полицию.
1 85
#мошенничество
1

Комментарии (1)

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Удивляюсь

2 минуты назад
Тогда липчанин обратился в полицию. Нравов.
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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