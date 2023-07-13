41-летний липчанин покрыл убытки сайту интим-услуг на 200 000 рублей

Интим-услуги мужчина так и не получил.

41-летний липчанин нашёл объявление на сайте и решил заказать интим-услуги, но его не устроили условия, озвученные «администратором» сайта.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, уже на следующий день с несостоявшимся клиентом связался незнакомец и обвинил липчанина в том, что из-за его действий произошёл сбой на сайте, и организация по предоставлению интим-услуг терпит убытки. С мужчины потребовали неустойку в 200 000 рублей. Тот испугался и перевёл деньги.



Но мошенники стали требовать новые переводы. Тогда липчанин обратился в полицию.