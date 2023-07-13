25-летнего ельчанина и его 20-летнюю подругу обвиняют в разбое

По версии следствия, парочка обчистила банковский счёт своего гостя.

В Ельце направлено в суд уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, который уже содержится в тюрьме №2, и его 20-летней подруги по факту разбоя.



По версии следствия, 22 января около 17:00 в одном из домов на улице Братьев Родионовых в Ельце пьяная девушка попросила у гостя телефон «Самсунг Гэлэкси», чтобы позвонить. Но на самом деле целью был не звонок, а доступ к банковскому приложению на телефону.



Когда мужчина потребовал вернуть телефон, сообщники стали ему угрожать и требовать сообщить пароль от мобильного банковского приложения. Для убедительности обвиняемый ударил мужчину правой рукой в левое плечо, а потом и вовсе схватил со стола кухонный нож и приставил его к шее хозяина телефона.



Девушка в это время удерживала в руках телефон и также высказывала требования ввести или назвать пароль.



Мужчина воспринял угрозу реально и сам ввёл пароль от мобильного приложения, предоставив доступ к личному кабинету. После этого обвиняемые пятью транзакциями — на сумму 6 000, 5000, 2100, 5000 и 5000 рублей перевели со счёта гостя в общей сложности 23 100 рублей.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия парочки квалифицированы следствием по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия).



Обвиняемые признали свою вину. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.