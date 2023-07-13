В России

53 минуты назад

Глава Внуково заявил о росте цен на авиабилеты за границу в 2023 году до 40%

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#авиабилеты #цены

Стоимость авиабилетов на международные рейсы вырастет на 40% в 2023 году.

Совладелец Внуково и авиакомпании "Азимут" Виталий Ванцев заявил, что рост цены на авиабилеты на международные рейсы в 2023 году составит до 40%, - передает РБК.

По его словам, у перевозчиков "значительно" выросли затраты: особенно растет стоимость технического обслуживания самолетов из-за западных санкций, введенных в 2022 году, которые запрещают поставку в Россию самолетов и комплектующих к ним.

«Главный приоритет любой авиакомпании — безопасность полетов, а это все стоит денег. У нас есть склады запчастей, которые нам позволяют еще около года более-менее нормально существовать, а дальше их нужно пополнять. Но условия их пополнения сильно изменились <...>, поэтому все подорожало. И это, безусловно, отражается на стоимости конечного продукта», — объясняет бизнесмен.

По данным Росстата, стоимость перелета в салоне экономического класса по России в мае 2023 года выросла на 28% по сравнению с маем 2022 года, до 6972,36 руб. в расчете на 1 тыс. км пути. Это максимальное значение с 2000 года. Предыдущий рекорд — 6892,51 руб. — ведомство зафиксировало 13 лет назад, в августе 2010 года. За первые пять месяцев 2023 года цена перелета увеличилась на 32%.

Но в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявляли, что в апреле 2023 года цены билетов экономкласса выросли по сравнению с апрелем 2022 года лишь на 4%. В ФАС тогда говорили, что на стоимость билетов влияют сезонность, спрос и инфляция, а в 2022 году авиакомпании часто проводили распродажу. "Также отметим, что в виду разного набора данных, используемых при расчете показателей, результаты наблюдения Росстата и ФАС могут отличаться", — подчеркивали там.

А в Минтрансе отмечали, что в соответствии с данными, предоставленными ФАС и обработанными министерством, рост цен на авиабилеты экономического класса, проданные на период январь—сентябрь 2023 года, не превышает прогнозируемый Центробанком индекс инфляции на текущий год (4,5–6,5%).

В июне 2023 года средние цены на перелеты по наиболее популярным международным направлениям из России, наоборот, снизились по сравнению с июнем 2022 года, зафиксировали билетные агрегаторы. Тремя самыми популярными направлениями у россиян в июне (46% в общем количестве проданных билетов по международным маршрутам), по данным "Яндекс.Путешествий", стали Турция, Армения и Казахстан. Средняя цена перелета в обе стороны между Россией и Турцией сократилась на 14%, до 34,3 тыс. руб., Россией и Арменией — на 9%, до 25,3 тыс. руб., Россией и Казахстаном — на 4%, до 29,4 тыс. руб.
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#авиабилеты #цены

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