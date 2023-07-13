ЛГТУ создает кластер цифровизации энергетики

Липецкий государственный технический университет стал победителем федерального проекта «Профессионалитет». Победа позволит университету готовить современные кадры для топливно-энергетического комплекса региона.

Победа в проекте принесет вузу приличное финансирование. Как сообщает пресс-служба вуза, около 100 миллионов рублей пойдут на оснащение лабораторий для подготовки энергетиков. Работать в них смогут студенты направления «Электроснабжение» уже в этом году



Также университет совместно с управлением энергетики и тарифов Липецкой области и предприятиями-работодателями: ПАО «Россети Центр -Липецкэнерго», ООО НПП «ТерраВатт», ООО НПП «Комплексные интеллектуальные технологии» и «Таврида Электрик Центр» создаст на кафедре электрооборудования научно-производственный центр «Кластер цифровизации энергетики»



«Кластер займется формированием современных условий обучения будущих специалистов, развитие новых цифровых компетенций для энергетики и обеспечение гарантированного трудоустройства выпускников на энергетических предприятиях области и страны с учетом Стратегии цифровой трансформации электроэнергетики, — рассказали в вузе.