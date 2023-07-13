Общество

53 минуты назад

ЛГТУ создает кластер цифровизации энергетики

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#ЛГТУ
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ЛГТУ создает кластер цифровизации энергетики

Липецкий государственный технический университет стал победителем федерального проекта «Профессионалитет». Победа позволит университету готовить современные кадры для топливно-энергетического комплекса региона.

Победа в проекте принесет вузу приличное финансирование. Как сообщает пресс-служба вуза, около 100 миллионов рублей пойдут на оснащение лабораторий для подготовки энергетиков. Работать в них смогут студенты направления «Электроснабжение» уже в этом году

Также университет совместно с управлением энергетики и тарифов Липецкой области и предприятиями-работодателями: ПАО «Россети Центр -Липецкэнерго», ООО НПП «ТерраВатт», ООО НПП «Комплексные интеллектуальные технологии» и «Таврида Электрик Центр» создаст на кафедре электрооборудования научно-производственный центр «Кластер цифровизации энергетики»

«Кластер займется формированием современных условий обучения будущих специалистов, развитие новых цифровых компетенций для энергетики и обеспечение гарантированного трудоустройства выпускников на энергетических предприятиях области и страны с учетом Стратегии цифровой трансформации электроэнергетики, — рассказали в вузе.
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#ЛГТУ
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Комментарии (2)

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КОМДИВ

21 минуту назад
Клейстер--это что-то вроде клея
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Викторм

41 минуту назад
"Кластер"... Да пишите вы по-русски...
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
11
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

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