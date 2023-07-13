53 минуты назад
ЛГТУ создает кластер цифровизации энергетики
Липецкий государственный технический университет стал победителем федерального проекта «Профессионалитет». Победа позволит университету готовить современные кадры для топливно-энергетического комплекса региона.
Также университет совместно с управлением энергетики и тарифов Липецкой области и предприятиями-работодателями: ПАО «Россети Центр -Липецкэнерго», ООО НПП «ТерраВатт», ООО НПП «Комплексные интеллектуальные технологии» и «Таврида Электрик Центр» создаст на кафедре электрооборудования научно-производственный центр «Кластер цифровизации энергетики»
«Кластер займется формированием современных условий обучения будущих специалистов, развитие новых цифровых компетенций для энергетики и обеспечение гарантированного трудоустройства выпускников на энергетических предприятиях области и страны с учетом Стратегии цифровой трансформации электроэнергетики, — рассказали в вузе.
КОМДИВ
Викторм