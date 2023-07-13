Происшествия

сегодня, 12:40

С могил украли пять туй и ель

6 1054
#кладбище #кража
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С могил украли пять туй и ель

Обвиняемые приехали на дело на кладбище в Замартынье из Мичуринска.

В Добровском районе направлено в суд уголовное дело трёх жителей города Мичуринска Тамбовской области — 24-летнего мужчины, 35-летней и 68-летней женщин, которые обвиняются в краже группой лиц по предварительному сговору пяти туй и ели с территории сельского кладбища села Замартынье. При этом 35-летняя женщина имеет двоих несовершеннолетних детей и непогашенную судимость: ещё в 2015-м году её осудили за мошенничество и приговорили штрафу в 100 000 рублей, из которых она успела выплатить только 88 458 рублей.

По версии следствия, утром 31 марта этого года на принадлежащем мужчине автомобиле «ВАЗ-21124» обвиняемые приехали на кладбище, выкопали пять туй и ель, принадлежащих родственникам похороненных (так, у одной женщины с могилы сына украли две туи), положили их в багажник и скрылись с места преступления. Но их нашли полицейские.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, с кладбища пропали две восьмилетние туи по 3 500 рублей каждая, шестилетняя колючая ель за 5 000 рублей, семилетняя туя за 15 000 рублей, десятилетняя туя за 25 000 рублей и 9-летняя туя за 4 500 рублей.

Одному потерпевшему был причинен ущерб в семь тысяч рублей, второму — в пять тысяч, третьему — в 40 тысяч рублей, четвёртому — в 4,5 тысячи рублей, а всего на сумму 56,5 тысячи рублей.

Тамбовчанам предъявлено обвинение по пунктам «а», «в» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба).

Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.
6 1054
#кладбище #кража
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Комментарии (6)

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Незнайка

3 минуты назад
Из народа мы превратились в население. Муравьи добрее и порядочнее.
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неравнодушный

28 минут назад
Наверно,пора кладбища охранять,в селе Сенцово в прошлом году с могилы моего папы хотели украсть голубую ель,кстати тоже в марте,но не получилось,росла давно, очень большие корни,но испортили дерево и оно засохло,совести у людей совсем нет,да и людьми таких не назовёшь
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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

32 минуты назад
Уже с кладбища воруют нехристи.
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Тиг

сегодня, 13:21
Горбатого могила исправит.
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цирк

сегодня, 13:20
какая мелочь-тут всю область растащили ,можно было не обращать внимания-142 проц
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Кот Матроскин

сегодня, 12:46
Ничего нет святого у таких людей.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
11
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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