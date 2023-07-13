С могил украли пять туй и ель

Обвиняемые приехали на дело на кладбище в Замартынье из Мичуринска.

В Добровском районе направлено в суд уголовное дело трёх жителей города Мичуринска Тамбовской области — 24-летнего мужчины, 35-летней и 68-летней женщин, которые обвиняются в краже группой лиц по предварительному сговору пяти туй и ели с территории сельского кладбища села Замартынье. При этом 35-летняя женщина имеет двоих несовершеннолетних детей и непогашенную судимость: ещё в 2015-м году её осудили за мошенничество и приговорили штрафу в 100 000 рублей, из которых она успела выплатить только 88 458 рублей.



По версии следствия, утром 31 марта этого года на принадлежащем мужчине автомобиле «ВАЗ-21124» обвиняемые приехали на кладбище, выкопали пять туй и ель, принадлежащих родственникам похороненных (так, у одной женщины с могилы сына украли две туи), положили их в багажник и скрылись с места преступления. Но их нашли полицейские.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, с кладбища пропали две восьмилетние туи по 3 500 рублей каждая, шестилетняя колючая ель за 5 000 рублей, семилетняя туя за 15 000 рублей, десятилетняя туя за 25 000 рублей и 9-летняя туя за 4 500 рублей.



Одному потерпевшему был причинен ущерб в семь тысяч рублей, второму — в пять тысяч, третьему — в 40 тысяч рублей, четвёртому — в 4,5 тысячи рублей, а всего на сумму 56,5 тысячи рублей.



Тамбовчанам предъявлено обвинение по пунктам «а», «в» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба).



Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.