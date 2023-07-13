Происшествия

41 минуту назад

У 54-летнего предпринимателя нашли немаркированных сигарет на 1,2 миллиона рублей

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#табак #сигареты #торговля
У 54-летнего предпринимателя нашли немаркированных сигарет на 1,2 миллиона рублей

Его оштрафовали на 400 000 рублей.

Правобережный районный суд вынес приговор 54-летнему индивидуальному предпринимателю по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ за хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина приобрёл у неизвестных лиц 11 115 пачек немаркированных сигарет общей стоимостью 1 244 880 рублей, которые перевёз в различные торговые точки Липецка и хранил в целях дальнейшего сбыта.

Но 7 апреля их изъяли полицейские — сотрудники УЭБиПК УМВД России по Липецкой области.

Нелегальные сигареты нашли в торговом павильонах по улице Космонавтов, 98 (там изъяли 556 пачек сигарет на сумму 62 272 рубля), по улице 9 Мая, 22/1 (изъяли 10 паек на сумму 1120 рублей). Сигареты также изымали в павильонах по улице Зои Космодемьянской, 1, Космонавтов, 43А и Стаханова, 49. А в павильоне на Товарном проезде, 2 было изъято 9 886 пачек сигарет на сумму 1107 232 рубля. Часть из этих киосков предприниматель арендовал.

В результате суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 400 000 рублей.
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#табак #сигареты #торговля

Комментарии (1)

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В каждом киоске и магазине.
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