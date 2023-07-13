сегодня, 12:25
«Ростех» запретил сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях
В июне ФСБ заявила, что несколько тысяч устройств Apple российских дипломатов были заражены американскими спецслужбами вредоносным ПО.
"Действительно, вводится полный запрет на использование в работе техники американского производителя", — сообщил представитель госкорпорации. Там отметили, что пока запрет касается только компании "Швабе".
О том, что американские спецслужбы используют iPhone для слежки за российскими дипломатами, в начале июля сообщила ФСБ. По информации спецслужбы, вредоносным программным обеспечением оказались заражены несколько тысяч iPhone, в том числе устройства дипломатических представительств в России. Это "свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США, и подтверждает, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности", - заявили в ФСБ.
Устройства на базе операционных систем iOS, а также Android уже запрещено использовать в служебных целях сотрудникам администрации президента, - говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.