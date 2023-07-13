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сегодня, 12:25

«Ростех» запретил сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях

24
#Apple #Ростех

В июне ФСБ заявила, что несколько тысяч устройств Apple российских дипломатов были заражены американскими спецслужбами вредоносным ПО.

Сотрудникам "Швабе" — холдинговой компании "Ростеха", отвечающей за разработку и производство оптико-электронных систем, запретили пользоваться смартфонами компании Apple в служебных целях, - рассказали РБК в пресс-службе госкорпорации.

"Действительно, вводится полный запрет на использование в работе техники американского производителя", — сообщил представитель госкорпорации. Там отметили, что пока запрет касается только компании "Швабе".

О том, что американские спецслужбы используют iPhone для слежки за российскими дипломатами, в начале июля сообщила ФСБ. По информации спецслужбы, вредоносным программным обеспечением оказались заражены несколько тысяч iPhone, в том числе устройства дипломатических представительств в России. Это "свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США, и подтверждает, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности", - заявили в ФСБ.

Устройства на базе операционных систем iOS, а также Android уже запрещено использовать в служебных целях сотрудникам администрации президента, - говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.


24
#Apple #Ростех

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