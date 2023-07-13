В России

50 минут назад

В Госдуме предлагают признать многодетными семьи с двумя детьми

38
#многодетные #дети

Письмо с соответствующей инициативой направил зампреду правительства РФ Татьяне Голиковой вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением признать многодетными семьи с двумя детьми, - передает ТАСС.

14 июня министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в правительство РФ внесен проект документа, в котором семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми определяются как многодетные. Даванков отметил, что в России отмечается относительно низкое количество семей с тремя и более детьми, "многие семьи с двумя детьми предпочитают не увеличивать количество детей, поскольку семья не способна финансово обеспечить всех детей в достаточном объеме".

"В этой связи, учитывая низкий суммарный коэффициент рождаемости и низкое количество семей с тремя и более детьми, представляется целесообразным и справедливым закрепить в федеральном законодательстве, что многодетная семья - это семья с двумя и более несовершеннолетними детьми", - заявил чиновник.

По его словам, это позволит расширить меры поддержки многодетных семей, а также будет способствовать популяризации идеи многодетности среди граждан России, "поскольку вероятность появления второго ребенка в семье намного превышает рождение третьего и последующих".

"Прошу вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве", - добавил Даванков.

38
#многодетные #дети

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
11
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

В Амурской области на два месяца закрыли детсад, в котором отравились 17 детей
#энтеровирус #отравление #дети
В Амурской области на два месяца закрыли детсад, в котором отравились 17 детей

сегодня, 09:59

В России
В России назвали регионы с самой большой средней зарплатой

вчера, 18:39

В России
#происшествия на воде
1
В МЧС назвали число утонувших с начала лета

вчера, 18:37

В России
Минпромторг планирует исключить ликеры Jagermeister из списка параллельного импорта
#Jagermeister #параллельный импорт
Минпромторг планирует исключить ликеры Jagermeister из списка параллельного импорта

вчера, 16:29

В России
Бензин Аи-92 впервые подорожал до 60 тыс. руб. за тонну
#бензин Аи-92 #цена #экономика
Бензин Аи-92 впервые подорожал до 60 тыс. руб. за тонну

вчера, 15:47

В России
В свердловском Минздраве заявили о проблемах с производством медоборудования в РФ
#медоборудование #медицина
В свердловском Минздраве заявили о проблемах с производством медоборудования в РФ

вчера, 15:06

В России