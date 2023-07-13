Происшествия
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До смерти избивший мать 34-летний липчанин отправился на 11 лет в колонию строгого режима
Также он должен выплатить компенсацию морального вреда своей тёте — 600 000 рублей.
Правобережный районный суд Липецка вынес приговор 34-летнему липчанину за смертельное избиение матери.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эта чудовищная история произошла на январских праздниках в доме №13 на улице Пришвина. По поводу наступления нового 2023 года мать и сын вместе сильно злоупотребляли спиртным. Настолько сильно, что женщина с 3 по 5 января никуда не выходила из дома и почти всегда находилась в лежачем состоянии — не могла даже самостоятельно сесть, подняться ей постоянно помогал сын. Но женщина держалась в вертикальном положении недолго — по несколько минут и снова ложилась обратно.
5 января после нескольких просьб матери помочь присесть сын сильно разозлился, он стал агрессивным, начал высказывать матери своё недовольство, повышать голос и нецензурно выражаться.
В какой-то момент конфликт дошёл до рукоприкладства — сын несколько раз ударил мать кулаком по лицу, туловищу, рукам.
При этом женщина умоляла не бить и звала на помощь. Но сын зажал ей рот.
Всего мужчина нанёс матери не менее 16 ударов руками и ногами по голове и туловищу, рукам и ногам, от которых женщина пыталась закрываться руками, но безуспешно. Мужчина признался: бил мать за то, что она постоянно просила её поднять.
Как оказалось, семейные конфликты в этом доме были не редкость: они регулярно возникали на почве распития спиртного и сопровождались избиением женщины. Соседи рассказали, что часто слышал из квартиры крики, но на ночью 3 января крики и стоны были такими, что заставили их проснуться. А услышав 5 января звуки, напоминающие удары, соседи вызвали полицию. При приезду полицейских соседка увидела, что женщина лежит на диване и стонет, на её теле — следы побоев, а на подушке и постельном белье — кровь.
5 января в 23:05 избитую сыном женщину госпитализировали в Липецкую городскую больницу №3 «Свободный Сокол», где 12 января в 22:45 она скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы, кровоизлияний, ушиба головного мозга, отёка головного мозга, двусторонней серозно-гнойной пневмонии.
По части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» 34-летнего липчанина приговорили к 9 годам лишения свободы, при этом мужчине отменили условное наказание по приговору Октябрьского районного суда от 30 сентября 2021 года по части 2 статьи 228 УК РФ (за наркотики) и окончательно назначили 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
Также с мужчины взыскали компенсацию морального вреда в пользу его тёти — сестры погибшей: она заявила иск на миллион рублей. Но суд удовлетворил эти требования частично и постановил выплатить женщине 600 000 рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, эта чудовищная история произошла на январских праздниках в доме №13 на улице Пришвина. По поводу наступления нового 2023 года мать и сын вместе сильно злоупотребляли спиртным. Настолько сильно, что женщина с 3 по 5 января никуда не выходила из дома и почти всегда находилась в лежачем состоянии — не могла даже самостоятельно сесть, подняться ей постоянно помогал сын. Но женщина держалась в вертикальном положении недолго — по несколько минут и снова ложилась обратно.
5 января после нескольких просьб матери помочь присесть сын сильно разозлился, он стал агрессивным, начал высказывать матери своё недовольство, повышать голос и нецензурно выражаться.
В какой-то момент конфликт дошёл до рукоприкладства — сын несколько раз ударил мать кулаком по лицу, туловищу, рукам.
При этом женщина умоляла не бить и звала на помощь. Но сын зажал ей рот.
Всего мужчина нанёс матери не менее 16 ударов руками и ногами по голове и туловищу, рукам и ногам, от которых женщина пыталась закрываться руками, но безуспешно. Мужчина признался: бил мать за то, что она постоянно просила её поднять.
Как оказалось, семейные конфликты в этом доме были не редкость: они регулярно возникали на почве распития спиртного и сопровождались избиением женщины. Соседи рассказали, что часто слышал из квартиры крики, но на ночью 3 января крики и стоны были такими, что заставили их проснуться. А услышав 5 января звуки, напоминающие удары, соседи вызвали полицию. При приезду полицейских соседка увидела, что женщина лежит на диване и стонет, на её теле — следы побоев, а на подушке и постельном белье — кровь.
5 января в 23:05 избитую сыном женщину госпитализировали в Липецкую городскую больницу №3 «Свободный Сокол», где 12 января в 22:45 она скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы, кровоизлияний, ушиба головного мозга, отёка головного мозга, двусторонней серозно-гнойной пневмонии.
По части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» 34-летнего липчанина приговорили к 9 годам лишения свободы, при этом мужчине отменили условное наказание по приговору Октябрьского районного суда от 30 сентября 2021 года по части 2 статьи 228 УК РФ (за наркотики) и окончательно назначили 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
Также с мужчины взыскали компенсацию морального вреда в пользу его тёти — сестры погибшей: она заявила иск на миллион рублей. Но суд удовлетворил эти требования частично и постановил выплатить женщине 600 000 рублей.
Викторм
Соседка
Алкан лтз
Коммунист