Общество

сегодня, 10:24

«Руслан-1» должен устранить дефекты на переезде трамвайных путей у остановки «Памятник танкистам»

8 605
#дорога #ремонт
4
«Руслан-1» должен устранить дефекты на переезде трамвайных путей у остановки «Памятник танкистам»

Там были обнаружены просадки полотна глубиной 5-6 сантиметров, что является недопустимым.

Прокуратура Октябрьского района и ОГИБДД УМВД России по городу Липецку провели проверили состояние асфальтового покрытия переезда трамвайных путей, пересекающих дорожное полотно проспекта Победы в районе трамвайной остановки «Памятник танкистам».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, было установлено, что в 2019-2020 годах этот участок дороги реконструировал подрядчик «Руслан-1» в рамках муниципального контракта. Заказчиком выступало Управление главного смотрителя Липецка, а сам контракт предусматривал 5-летний срок гарантии.

Но на этом участке был выявлен целый ряд нарушений требований государственного стандарта РФ ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»

По требованиям этого ГОСТА, покрытие проезжей части не должно иметь дефектов в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений.

При этом предельные размеры отклонения по вертикали верха головки рельса трамвайных путей, расположенных в пределах проезжей части, относительно поверхности покрытия, глубина неровности в покрытии междурельсового пространства (настиле) устанавливается в размере не более 1 сантиметра со сроком устранения 2 дня. А в районе трамвайных путей, пересекающих дорожное полотно проспекта Победы в районе трамвайной остановки «Памятник танкистам», были обнаружены многочисленные дефекты покрытия проезжей части — просадки полотна глубиной 5-6 сантиметров, что является недопустимым.

В адрес заказчика и исполнителя контракта внесены представления, исполнение которых взято прокуратурой на контроль.
8 605
#дорога #ремонт
4

Комментарии (8)

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27 минут назад
И еще надо устранить где октябрьский рынок в двух местах невозможно проехать.
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Липчанка

41 минуту назад
А переход через трамвайные пити к торговым рядам.Лежит одна плита другой нету в ямку людям бух
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Да ладно...

сегодня, 11:13
Неужели! Ежедневно туда -сюда переезжаю, какая хорошая новость! А вот трамвайные пути у Октябрьского рынка стараюсь не пересекать совсем, там почти как бордюр уже!
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А они уже давно

сегодня, 11:13
Ну, Ну.., поливают асфальт мазутом и засыпают мелким шлаком. Через неделю вся эта лепнина исчезает а миллионы в кармане.
ответить

Проезд

сегодня, 11:11
к областной больнице чере рельсы - ужас!
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Ну, Ну..

сегодня, 11:09
Побольше тендеров устраивайте, удешевляйте стоимость, вам в следующий раз жидкими обоями или гипсом
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Юрий

сегодня, 10:58
Да на всем проспекте колейность. Его весь перестилать надо. По гарантии!!!
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Депутат

сегодня, 10:44
У Октябрьского рынка тоже переезд идеальный, вставная челюсть вылетает каждый раз, когда тряхнёшься на рельсах
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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