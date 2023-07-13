«Руслан-1» должен устранить дефекты на переезде трамвайных путей у остановки «Памятник танкистам»

Там были обнаружены просадки полотна глубиной 5-6 сантиметров, что является недопустимым.

Прокуратура Октябрьского района и ОГИБДД УМВД России по городу Липецку провели проверили состояние асфальтового покрытия переезда трамвайных путей, пересекающих дорожное полотно проспекта Победы в районе трамвайной остановки «Памятник танкистам».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, было установлено, что в 2019-2020 годах этот участок дороги реконструировал подрядчик «Руслан-1» в рамках муниципального контракта. Заказчиком выступало Управление главного смотрителя Липецка, а сам контракт предусматривал 5-летний срок гарантии.



Но на этом участке был выявлен целый ряд нарушений требований государственного стандарта РФ ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»



По требованиям этого ГОСТА, покрытие проезжей части не должно иметь дефектов в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений.



При этом предельные размеры отклонения по вертикали верха головки рельса трамвайных путей, расположенных в пределах проезжей части, относительно поверхности покрытия, глубина неровности в покрытии междурельсового пространства (настиле) устанавливается в размере не более 1 сантиметра со сроком устранения 2 дня. А в районе трамвайных путей, пересекающих дорожное полотно проспекта Победы в районе трамвайной остановки «Памятник танкистам», были обнаружены многочисленные дефекты покрытия проезжей части — просадки полотна глубиной 5-6 сантиметров, что является недопустимым.



В адрес заказчика и исполнителя контракта внесены представления, исполнение которых взято прокуратурой на контроль.