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21 минуту назад
В Амурской области на два месяца закрыли детсад, в котором отравились 17 детей
Причиной отравления воспитанников детского сада стала энтеровирусная инфекция, занесённая в учреждение.
Причиной отравления 17 воспитанников детского сада "Золотая рыбка" в Прогрессе стала энтеровирусная инфекция, - сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Амурской области.
Детский сад, где специалисты выявили инфекцию, находится в посёлке городского типа Прогресс. Оказалось, что энтеровирусом заразилась сразу группа детей. Специалисты выяснили, что изначально инфекция попала в детсад от одного ребёнка. Однако такого распространения вируса можно было бы избежать.
"10 июля после получения информации о заболеваемости детей энтеровирусной инфекцией в детском саду "Золотая рыбка" Управлением Роспотребнадзора по Амурской области незамедлительно было начато эпидемиологическое расследование, составлен протокол о временном приостановлении деятельность детского сада. Общее количество пострадавших детей - 17 человек", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на 2 месяца была приостановлена деятельность детского сада "Золотая рыбка" в связи со случившемся.
"12 июля Райчихинским городским судом принято решение признать виновным юридическое лицо МДОБУ Детский сад № 16 "Золотая рыбка" в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток", - отмечается в заявлении ведомства.
"Причиной формирования очага с групповой заболеваемостью явился занос инфекции в учреждение ребенком, формальный подход к проведению "утренних фильтров" и несоблюдения требований санитарного законодательства в части нарушения режимов мытья столовой посуды, обработки игрушек, обеззараживания воздушной среды в помещении группы, дезинфекции. А также не своевременное информирование Управления Роспотребнадзора по Амурской области о регистрации инфекционной заболеваемости в дошкольном учреждении", - поясняет Роспотребнадзор.
Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Амурской области.
Детский сад, где специалисты выявили инфекцию, находится в посёлке городского типа Прогресс. Оказалось, что энтеровирусом заразилась сразу группа детей. Специалисты выяснили, что изначально инфекция попала в детсад от одного ребёнка. Однако такого распространения вируса можно было бы избежать.
"10 июля после получения информации о заболеваемости детей энтеровирусной инфекцией в детском саду "Золотая рыбка" Управлением Роспотребнадзора по Амурской области незамедлительно было начато эпидемиологическое расследование, составлен протокол о временном приостановлении деятельность детского сада. Общее количество пострадавших детей - 17 человек", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что на 2 месяца была приостановлена деятельность детского сада "Золотая рыбка" в связи со случившемся.
"12 июля Райчихинским городским судом принято решение признать виновным юридическое лицо МДОБУ Детский сад № 16 "Золотая рыбка" в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток", - отмечается в заявлении ведомства.
"Причиной формирования очага с групповой заболеваемостью явился занос инфекции в учреждение ребенком, формальный подход к проведению "утренних фильтров" и несоблюдения требований санитарного законодательства в части нарушения режимов мытья столовой посуды, обработки игрушек, обеззараживания воздушной среды в помещении группы, дезинфекции. А также не своевременное информирование Управления Роспотребнадзора по Амурской области о регистрации инфекционной заболеваемости в дошкольном учреждении", - поясняет Роспотребнадзор.
Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Амурской области.