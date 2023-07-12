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В МЧС назвали число утонувших с начала лета

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#происшествия на воде

С начала купального сезона в России утонули более 770 человек, причем свыше 130 погибших — несовершеннолетние, сообщили «Известиям» в МЧС России.

«Основными причинами гибели людей на водных объектах является купание в необорудованных местах, в состоянии опьянения, оставления детей без присмотра, а также нарушение мер безопасности при пользовании маломерными судами», — рассказали в МЧС.

В 2022 году число утонувших за аналогичный период, по данным ведомства, составляло 835 человек.

К трагедиям в большинстве случаев приводит купание в необорудованных местах, где нет постоянного наблюдения со стороны спасательных служб, отметил исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по комплексной безопасности Александр Старостин.


В чрезвычайной ситуации там некому будет оказать квалифицированную помощь.

Также, не стоит купаться в состоянии алкогольного, наркотического или какого-либо другого опьянения, в состоянии интоксикации, предостерег эксперт. Кроме того, он посоветовал не окунаться в воду при плохом самочувствии, перегреве, поскольку резкое сужение сосудов в холодной воде чревато неприятными последствиями вплоть до инсультов, потери сознания.

Эксперт не советовал нырять в неизвестных местах, где под поверхностью воды могут скрывать посторонние предметы, способные травмировать человека. Или остатки рыбацких сетей, в которых легко запутаться.
 
33
#происшествия на воде

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