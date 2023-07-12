В районе Левого берега отключат холодную воду

12 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы в двух районах города – без холодной воды останутся жители трех улиц.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 61 по улице Октябрьской – цистерна с водой для питья будет находиться возле вышеуказанного дома.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Левого берега – в домах №№ 1, 1а, 3, 4, 5, 10, 12 по улице Спиртозаводской, №№ 1, 1а, 1б, 1г, 3а на площади Мира. Подвоз воды организуют по адресу: улица Спиртозаводская, 5.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



12 июля плановые ремонтные работы на своих сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 22, 26 -35, 37 - 48, 50, 52 – 61 по улице 1-й Воронежской, №№ 5, 18, 20, 26 по улице 3 Сентября, №№ 18а, 18б, 24, 31, 42 по улице Волгоградской, №№ 1 - 16, 25 по улице 2-й Воронежской, № 27 по улице Донской, №№ 1, 2, 3, 4, 16 по улице Красина, № 7 по улице С. Лазо, №№ 1, 2, 3, 9, 24 по улице Седова, №№ 1, 2, 4, 6, 8 по улице Станиславского, № 15б по улице Балмочных, №№ 5, 10 по улице Качалова, №№ 8, 8а, 10, 12, 12а по улице Нестерова, № 57 по улице Тельмана, № 52 по улице Ангарской, № 17 в Рудном переулке, №№ 1430, 1498, 1551, 1602, 1822 в садоводчестве «Горняк-1», №№ 1 – 8а, 10, 12, 14, 2 по улице Нахимова, №№ 4, 5, 6, 8 в переулке Ушакова, №№ 110, 110а/155, 162, 178 в садоводчестве «Студеновское», №№ 49, 51а, 53а, 59, 59/4 по улице Плеханова, № 26а по улице Угловой. В эти же часы обесточат улицы Гвардейскую, Песчаную, Чехова, Юношескую, садоводчества «Горняк», «Спутник».



