сегодня, 18:25
НЛМК и фонд «Милосердие» привезли подарки в детские дома Липецкой области
На Новолипецком металлургическом комбинате подвели итоги ежегодной благотворительной акции «Надежда». В этот раз для воспитанников и выпускников детских домов металлурги собрали около 1,5 миллионов рублей.
За неделю «Поезд добра и милосердия» в сопровождении председателей профкомов цехов и работников подразделений комбината побывал в Тербунах, Грязях и в селе Боринское. Пятидесяти выпускникам вручили наборы, которые помогут обустроить взрослую жизнь и быт. В первую очередь это одежда и обувь, бытовая техника и текстиль для дома. Подарки вручили и детям школьного возраста. Для малышей подготовили анимационную программу, концерт, раздали около 700 наборов со сладостями.
Акцию «Надежда» на НЛМК проводят проводят с 1999 года. Она поддерживает детские спортивные и творческие коллективы, детские дома Липецкой области.