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НЛМК и фонд «Милосердие» привезли подарки в детские дома Липецкой области

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#благотворительность
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НЛМК и фонд «Милосердие» привезли подарки в детские дома Липецкой области

На Новолипецком металлургическом комбинате подвели итоги ежегодной благотворительной акции «Надежда». В этот раз для воспитанников и выпускников детских домов металлурги собрали около 1,5 миллионов рублей. 

Подарки получили четыре подшефных центра помощи детям, в том числе дом ребенка в Ельце, детское и подростковое отделения Плехановской больницы, школа-интернат поселка Дачный.

За неделю «Поезд добра и милосердия» в сопровождении председателей профкомов цехов и работников подразделений комбината побывал в Тербунах, Грязях и в селе Боринское. Пятидесяти выпускникам вручили наборы, которые помогут обустроить взрослую жизнь и быт. В первую очередь это одежда и обувь, бытовая техника и текстиль для дома. Подарки вручили и детям школьного возраста. Для малышей подготовили анимационную программу, концерт, раздали около 700 наборов со сладостями.

Акцию «Надежда» на НЛМК проводят проводят с 1999 года. Она поддерживает детские спортивные и творческие коллективы, детские дома Липецкой области. 

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#благотворительность
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