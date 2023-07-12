Спорт

сегодня, 17:55

Липчанин утер носы лучшим гонщикам страны и взял «серебро» в чемпионате России по картингу

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#Картинг #Сергей Скирта #Михаил Богомазов #Фёдор Зайцев
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Липчанин утер носы лучшим гонщикам страны и взял «серебро» в чемпионате России по картингу

В истории этого вида спорта на пьедестал почёта попал лишь третий наш земляк.

15-летний липецкий гонщик Михаил Богомазов завоевал «серебряную» медаль чемпионата России по картингу в Курске, что стало одним из наивысших достижений липчан за всю историю этого вида спорта.

В классе «Национальный Юниор» с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров на старт вышли два десятка картингистов из 9-ти федеральных округов, прошедших специальный отбор.

Богомазова никто не причислял к фаворитам, ведь даже не первенстве ЦФО ранее он был лишь 4-м. 4-е место Михаил занял и в первом заезде в Курске. А потом его словно прорвало: умело обходя соперников и идеально выписываясь во все повороты он неожиданно для многих выиграл второй заезд. Лучшие картингисты России ловили только выхлоп от его машины!

По сумме обоих видов Богамазов стал 2-м и получил «серебряную» медаль. Единственным, кого он не смог опередить стал сильнейший отечественный гонщик в этом классе Матвей Корсун из Белгорода, который стал чемпионом России во второй раз подряд.

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Наш призёр крайний слева

В успехе липчанина велика роль и его юного помощника – механика Ярослава Жданова, сумевшего эталонно подготовить технику к решающей гонке.

Это всего лишь третий случай в истории, когда наш земляк попадает на пьедестал почёта чемпионата России по картингу. В 2012 году Кирилл Королеквский стал сильнейшим в стране в классе KF. Он же до сих пор является единственным липецким мастером спорта в этом виде. А в 2021 году Кирилл Зайцев занял 2-е место в классе «Национальном» (от «Национального Юниора» отличается коробкой передач – не четырёх, а шестиступенчатой).

- Кирилл выполнил и норматив кандидата в мастера спорта по картингу. Два года после Зайцева у нас никто не добивался таких высот, а теперь Богомазов смол. Что очень приятно для меня, как для тренера, - рассказал GOROD48 инструктор Центра детско-юношеского технического творчества «Новолипецкий» Сергей Скирта.

В чемпионате России выступил и младший брат Кирилла Зайцева – 11-летний Фёдор. В самом маленьком классе «Кадет» среди машин с объемом двигателя в 50 кубических сантиметров он приходил к финишу 6-м и 5-м, в общем зачете заняв 4-е место. Что очень даже прилично среди двух десятков конкурентов. Чемпионом здесь стал Сергей Пешков из Воронежа.

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Фёдор Зайцев с родителями, подготовившими уже 2-го гонщика для чемпионата России

В чемпионате приняли участие несколько десяткой гонщиков в возрасте от 9 до 35 лет.

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Липецкая команда

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#Картинг #Сергей Скирта #Михаил Богомазов #Фёдор Зайцев
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