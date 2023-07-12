Неделя 48

сегодня, 17:26

В Липецкой области завтра дождливо, ветрено и до +23

2 929
#дождь
2
В Липецкой области завтра дождливо, ветрено и до +23

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тыловой части циклона, не исключены небольшие кратковременные дожди. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 13 и 15 июля - 16-18 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже климатической нормы, 14 июля – 19-20 градусов тепла, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 7-12 м/сек, днем местами порывы до 16 /сек. Ночью — от +8 до +13 градусов, днем — от +18 до +23. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем она составит от +20 до +22 градусов.

День 13 июля стал самым теплым в Липецке в 1940 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1980 году – 9 градусов тепла. 

2 929
#дождь
2

Комментарии (2)

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Проша

сегодня, 19:12
Сегодня погода супер как в начале мая или конце сентября тепло и сухо.
ответить

12

сегодня, 18:17
Отлично !..
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
11
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

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