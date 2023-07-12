В Липецкой области завтра дождливо, ветрено и до +23

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тыловой части циклона, не исключены небольшие кратковременные дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 13 и 15 июля - 16-18 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже климатической нормы, 14 июля – 19-20 градусов тепла, что в пределах нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 7-12 м/сек, днем местами порывы до 16 /сек. Ночью — от +8 до +13 градусов, днем — от +18 до +23.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем она составит от +20 до +22 градусов.



День 13 июля стал самым теплым в Липецке в 1940 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1980 году – 9 градусов тепла.



