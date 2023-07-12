сегодня, 17:26
В Липецкой области завтра дождливо, ветрено и до +23
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в тыловой части циклона, не исключены небольшие кратковременные дожди.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, 7-12 м/сек, днем местами порывы до 16 /сек. Ночью — от +8 до +13 градусов, днем — от +18 до +23.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем она составит от +20 до +22 градусов.
День 13 июля стал самым теплым в Липецке в 1940 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1980 году – 9 градусов тепла.
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