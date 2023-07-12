Происшествия
сегодня, 17:14
Женщина на «семерке» сбила 25-летнего велосипедиста
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Мужчину увезли в больницу.
Днем 12 июля в поселке Дачный на улице Ладыгина под автомобиль «ВАЗ-2107» попал велосипедист.
Как сообщают очевидцы, мужчина лет 25-ти выехал на велосипеде на проезжую часть не обратив внимание на автомобили.
- Женщина-водитель «семерки» начала тормозить, но не успела избежать столкновения. У машины в итоге разбито стекло. А велосипедиста увезла скорая, - рассказали очевидцы аварии.
Как сообщают очевидцы, мужчина лет 25-ти выехал на велосипеде на проезжую часть не обратив внимание на автомобили.
- Женщина-водитель «семерки» начала тормозить, но не успела избежать столкновения. У машины в итоге разбито стекло. А велосипедиста увезла скорая, - рассказали очевидцы аварии.
3 1315
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Овальный
Сергей