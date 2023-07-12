Происшествия

сегодня, 17:14

Женщина на «семерке» сбила 25-летнего велосипедиста

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#ДТП #велосипед
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Женщина на «семерке» сбила 25-летнего велосипедиста

Мужчину увезли в больницу.

Днем 12 июля в поселке Дачный на улице Ладыгина под автомобиль «ВАЗ-2107» попал велосипедист.

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Как сообщают очевидцы, мужчина лет 25-ти выехал на велосипеде на проезжую часть не обратив внимание на автомобили.

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- Женщина-водитель «семерки» начала тормозить, но не успела избежать столкновения. У машины в итоге разбито стекло. А велосипедиста увезла скорая, - рассказали очевидцы аварии.

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#ДТП #велосипед
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Комментарии (3)

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Sokol med

12 минут назад
Никогда такого небыло, и вот опять. Есть ли способы убрать суицидников с дороги.
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Овальный

17 минут назад
парнишка спешил на скупку до закрытия медь сдать, очень торопился
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Сергей

сегодня, 18:42
куплю семерку недорого
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
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