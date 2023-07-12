Женщина на «семерке» сбила 25-летнего велосипедиста

Мужчину увезли в больницу.

Днем 12 июля в поселке Дачный на улице Ладыгина под автомобиль «ВАЗ-2107» попал велосипедист.Как сообщают очевидцы, мужчина лет 25-ти выехал на велосипеде на проезжую часть не обратив внимание на автомобили.- Женщина-водитель «семерки» начала тормозить, но не успела избежать столкновения. У машины в итоге разбито стекло. А велосипедиста увезла скорая, - рассказали очевидцы аварии.