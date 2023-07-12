Общество
сегодня, 17:20
Из Липецкой области за полгода выдворили 28 иностранцев
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Большинство выдворенных — из Таджикистана.
За первое полугодие судебные приставы доставили до пунктов пропуска через государственную границу России в столичных аэропортах 28 иностранных граждан, которые решением суда были признаны виновными в административном правонарушении по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, мигранты уклонились от выезда из России по истечении срока пребывания. В результате они получили наказание в виде административного выдворения за пределы страны.
Большинство выдворенных — из Таджикистана. Въезд в Россию для них теперь будет на 5 лет.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, мигранты уклонились от выезда из России по истечении срока пребывания. В результате они получили наказание в виде административного выдворения за пределы страны.
Большинство выдворенных — из Таджикистана. Въезд в Россию для них теперь будет на 5 лет.
9 284
Юля
Юля
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