Из Липецкой области за полгода выдворили 28 иностранцев

Большинство выдворенных — из Таджикистана.

За первое полугодие судебные приставы доставили до пунктов пропуска через государственную границу России в столичных аэропортах 28 иностранных граждан, которые решением суда были признаны виновными в административном правонарушении по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, мигранты уклонились от выезда из России по истечении срока пребывания. В результате они получили наказание в виде административного выдворения за пределы страны.



Большинство выдворенных — из Таджикистана. Въезд в Россию для них теперь будет на 5 лет.