Общество

сегодня, 17:20

Из Липецкой области за полгода выдворили 28 иностранцев

9 284
#миграция #иностранцы
2
Из Липецкой области за полгода выдворили 28 иностранцев

Большинство выдворенных — из Таджикистана.

За первое полугодие судебные приставы доставили до пунктов пропуска через государственную границу России в столичных аэропортах 28 иностранных граждан, которые решением суда были признаны виновными в административном правонарушении по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, мигранты уклонились от выезда из России по истечении срока пребывания. В результате они получили наказание в виде административного выдворения за пределы страны.

Большинство выдворенных — из Таджикистана. Въезд в Россию для них теперь будет на 5 лет.
9 284
#миграция #иностранцы
2

Комментарии (9)

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Юля

10 минут назад
Выйди на центральный рынок, ещё 100......... И так далее....
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Юля

12 минут назад
Я интересуюсь, для тебя специально. В одном нашем 300 квартирном доме их уже не меньше 100 наберётся, а это не мои знакомые, я коренная липчанка, обидно.
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Клинов

сегодня, 19:31
МАЛО
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Гражданин Л

сегодня, 19:19
Капля в море. Лучше опубликуйте данные по этнической преступности, показатели которой зашкаливают от гостей из ближнего зарубежья.
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Игорь

сегодня, 18:08
А прибыло 1028
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Я интерисуюсь

сегодня, 17:55
Юля, и откуда у вас столько знакомых из Таджикистана?!
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Липецкие басни

сегодня, 17:35
Въезд в Россию для них теперь будет на 5 лет. В смысле на 5 лет?
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Кузькин отец

сегодня, 17:33
Чрезвычайно мало!
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Юля

сегодня, 17:27
За пол года 28??? Да я вам таких 28 найду за 28 минут!!! Не хотим работать, не хотим!
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