«Елец» молодцом – дубль ветерана принёс победу в Тамбове

36-летний Александр Молодцов преподал урок молодёжи.

Елецкие футболисты «со щитом» вернулись из Тамбова, где в очередном туре первенства СФФ «Центр» обыграли местную «Академию футбола» - 2:0.

В Тамбове уже не первый год собирают хороших игроков со всего Черноземья. Например, ворота защищал Тихон Высотин – липчанин, который раньше занимался в школах «Металлурга» и липецкого мини-футбольного клуба. Но погоду в этой игре сделали не молодые, да ранние, а наиболее «ветеранистые» игроки Ельца, особенно 36-летний Александр Молодцов, уроженец Тамбовской области. На малой родине нападающий сделал «дубль».

Первый мяч он забил уже в дебюте игры, когда 37-летний играющий заместитель директора «Ельца» Александр Кутьин хитро побил по воротам, а Молодцов оказался тут как тут на добивании.

Минимальный счёт продержался почти до конца поединка, при этом ельчане уверенно контролировали игру. А на 82-й минуте опять сработала бомбардирская связка: Кутьин выкатил мяч под удар Молодцову и тот пробил впритирку с ближней штангой – 2:0.

Теперь у «Ельца» два лучших бомбардира: Кутьин и Молодцов, у обоих по 6 мячей. Отметим, что героя матча ещё и работает детстским тренером в ДЮСШ «Ельца», передаёт свой опыт подрастающему поколению.

Победа стала 5-й для команды Дениса Жуковского при 2-х ничьих и 3-х поражениях. В таблице «Елец» ровно посередине – на 7-м месте среди 13-ти команд. 15 июля ельчане в 17:00 на своём стадионе «Труд» примут действующего чемпиона «Атом» из Нововоронежа, который идёт на 3-м месте.



«Металлург-М» в минувшем туре дома в пух и прах разнёс дублёров брянского «Динамо» - 7:1.

«Академия футбола» (Тамбов) – ФК «Елец» - 0:2 (0:1)

Голы: Молодцов, 4 (0:1). Молодцов, 82 (0:2).

«Академия футбола»: 12. Высотин. 2. Павельев (к). 3. Черемисин. 4. Дубинин (22. Ал-й Попов, 73). 19. Стебеньков (49. М.Кудряшов, 70). 5. Инякин. 11. Ден.Самойлов (58. Подковырин, 58). 6. И.Лосев (78. Вс.Алексеев, 70). 21. Ал-р Новиков (36. Аринчехин, 86). 99. Пузиков (71. Китаев, 88). 9. Сайфутдинов (77. Васепов, 52).

ФК «Елец»: 1. Дробот. 23. С.Немченко. 19. А.А.Ролдугин. 3. Сысоев. 7. А.С.Ролдугин. 21. Фурсач. 25. И.Овсянников. 22. К.Лосев (10. В.Сотников, 69). 9. Молодцов (8. Асатрян, 88). 18. Рогованов (17. Гревцев, 90+). 14. Кутьин (к) (20. Кравченко, 90+).

Предупреждения: Черемисин, 34. Молодцов, 65. М.Кудряшов, 77.

Судьи Б.Головко, И.Голов, Д.Уткин (все - Волгоград). Инспектор Н.Егоров (Липецк).

Тамбов. Стадион «Локомотив». 250 зрителей.



