Происшествия

33 минуты назад

Жителя Липецкой области задержали по подозрению в мошенничестве при продаже электронной сигареты

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#мошенничество
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Жителя Липецкой области задержали по подозрению в мошенничестве при продаже электронной сигареты

Мужчина получил предоплату и перестал выходит на связь.

В Тюменской области в дежурную часть МО МВД России «Заводоуковский» с заявлением о мошенничестве обратился местный житель: он нашел в интернете объявление о продаже электронной сигареты и отправил предоплату, после чего продавец перестал выходить на связь.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, полицейские установили личность подозреваемого – жителя Липецкой области и задержали его.

Липчанин признался в содеянном и рассказал, что для отвлечения внимания отправил потерпевшему фиктивные документы об отправке покупки через транспортную компанию. Полученные незаконным путем деньги он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по части1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
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#мошенничество
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Комментарии (1)

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ваха

19 минут назад
Кому миллионы перечисляют мошенникам их не ловят , а кто-то обманул на 1.500 руб их сразу ловят и сажают Прекрасная страна
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