В России

42 минуты назад

Минпромторг планирует исключить ликеры Jagermeister из списка параллельного импорта

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#Jagermeister #параллельный импорт

В ноябре 2022 года Jаgermeister официально приостановил поставки своего ликера в Россию.

Минпромторг России планирует исключить алкогольную продукцию Mast-Jägermeister SE из списка товаров, разрешённых для параллельного импорта, - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

"В настоящее время Минпромторгом России готовится обновленная версия перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, в которой продукция Mast-Jagermeister SE будет исключена", — говорится в сообщении.

В июне об этом главу Минпромторга Дениса Мантурова в письме попросил Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) "Кристалл". КЛВЗ в письме отметил, что травяной ликер Jagermeister не является уникальным. В "Кристалле" напомнили, что с момента запуска производства биттеров Alter Heiler и Konig Heiler завод сталкивается с "беспрецедентным и противозаконным давлением" со стороны Mast-Jagermeister. В том числе немецкий производитель подал к заводу два иска на общую сумму 512 млн рублей.

Как рассказали в министерстве, на основании обращения Калужского ликероводочного завода "Кристалл" Минпромторг России запросил позиции отраслевых регуляторов по вопросу исключения продукции немецкого производителя алкоголя Mast-Jagermeister SE из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта.

"Ответственные ФОИВы [федеральные органы исполнительной власти] предоставили консолидированную позицию по данному вопросу - с учетом производственных возможностей российских компаний исключение продукции немецкого производителя алкоголя Mast-Jagermeister SE из соответствующего перечня возможно", - отметили в пресс-службе министерства.

Ранее Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" обратился в правительство РФ с просьбой исключить травяной ликер (биттер) германской компании Mast-Jаgermeister из перечня товаров для параллельного импорта.

В ноябре 2022 года Jаgermeister официально приостановил поставки своего ликера в Россию. В декабре прошлого года Mast-Jаgermeister потребовал от оптовиков и торговых сетей прекратить продажу биттеров калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, назвав продукцию контрафактной. Однако весной этого года Федеральная антимонопольная служба РФ выдала Jаgermeister предупреждение из-за требований к заводу "Кристалл" прекратить продажу этих биттеров.
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#Jagermeister #параллельный импорт

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