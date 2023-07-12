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Бензин Аи-92 впервые подорожал до 60 тыс. руб. за тонну

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#бензин Аи-92 #цена #экономика

В связи с ростом цен Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба выступили с рекомендациями, а потом и требованием нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже.

Биржевые цены на бензин в последние дни обновляют рекорды, стоимость Аи-92 в среду впервые в истории превысила 60 тысяч рублей за тонну, - свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость бензина Аи-92 выросла на 0,47%, до 60,017 тыс. рублей за тонну, - передает ТАСС.

При этом в европейской части России, где через биржу проходят наибольшие объемы топлива, цена бензина Аи-92 выросла за день на 0,63%, до 59,816 тыс. рублей за тонну, что также является новым рекордом. Предыдущий ценовой максимум был достигнут накануне, 11 июля, - тогда стоимость Аи-92 достигла 59,551 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-95 подорожал на 0,7%, до 66,556 тыс. рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 0,47%, до 52,335 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - на 4,57%, до 20,392 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) по итогам сегодняшних торгов выросла на 0,53%, до 65,391 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась на 1,77%, до 22,557 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал на 1,77%, до 17,088 тыс. рублей за тонну.
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#бензин Аи-92 #цена #экономика

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