Помогла так помогла: девушка устанавливала знакомой приложение и оформила на неё кредиты на 128 тысяч рублей

Помощь в установке банковского приложения оказалась далеко не бесплатной.

Елецкий районный суд вынес приговор 18-летней жительнице Измалковского района по пяти эпизодам краж с банковского счёта.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, девушка помогала своей знакомой в установке приложения банка на телефон и попутно оформила через него кредиты на имя потерпевшей, а деньги перевела себе.



Потерпевшей был причинен ущерб в 128 100 рублей.



Суд признал девушку виновной в кражах с банковского счёта и назначил два года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. В пользу потерпевшей также взыскана сумма причиненного ущерба.