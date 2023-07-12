Происшествия

сегодня, 14:58

Помогла так помогла: девушка устанавливала знакомой приложение и оформила на неё кредиты на 128 тысяч рублей

648
#кража
1
Помогла так помогла: девушка устанавливала знакомой приложение и оформила на неё кредиты на 128 тысяч рублей

Помощь в установке банковского приложения оказалась далеко не бесплатной.

Елецкий районный суд вынес приговор 18-летней жительнице Измалковского района по пяти эпизодам краж с банковского счёта.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, девушка помогала своей знакомой в установке приложения банка на телефон и попутно оформила через него кредиты на имя потерпевшей, а деньги перевела себе.

Потерпевшей был причинен ущерб в 128 100 рублей.

Суд признал девушку виновной в кражах с банковского счёта и назначил два года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. В пользу потерпевшей также взыскана сумма причиненного ущерба.
648
#кража
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
11
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

В Липецке возбуждено уголовное дело по факту погрома четырёх машин
#конфликт #соседи
1
В Липецке возбуждено уголовное дело по факту погрома четырёх машин

17 минут назад

Происшествия
Жителя Липецкой области задержали по подозрению в мошенничестве при продаже электронной сигареты
#мошенничество
1
Жителя Липецкой области задержали по подозрению в мошенничестве при продаже электронной сигареты

30 минут назад

Происшествия
58-летний ельчанин осужден за убийство знакомого ножом и металлическим совком
#убийство
1
58-летний ельчанин осужден за убийство знакомого ножом и металлическим совком

сегодня, 15:21

Происшествия
Экс-главу сельской администрации судят по обвинению в присвоении премий подчинённых
#превышение полномочий #мошенничество
2
Экс-главу сельской администрации судят по обвинению в присвоении премий подчинённых

сегодня, 14:40

Происшествия
35-летний мужчина в третий раз попался пьяным за рулём: автомобиль конфискован
#пьяная езда #ПДД #нарушение
2
35-летний мужчина в третий раз попался пьяным за рулём: автомобиль конфискован

сегодня, 14:24

Происшествия
В Усманском районе из дома украли имущество на 20 000 рублей
#кража
В Усманском районе из дома украли имущество на 20 000 рублей

сегодня, 14:13

Происшествия