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сегодня, 15:06
В свердловском Минздраве заявили о проблемах с производством медоборудования в РФ
В России необходимо налаживать производство медицинского оборудования и препаратов.
Замглавы свердловского Минздрава Андрей Шастин заявил, что медицина частично переориентировалась на отечественных производителей.
По его словам, базовую продукцию мы производим, она недорогая, но ее много, а лучевые ускорители, аппараты КТ, МРТ, ангиографы — в основном зарубежные, в том числе на рынок активно выходит Китай.
Он отметил, что у отечественных предприятий не хватает ресурсов для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. По его мнению, частным компаниям слишком сложно с этим справиться самостоятельно, - передает портал E1.ru.
"Важно продолжить вырабатывать государственную политику в этой сфере. Протекционистские меры не решают эту проблему. Нужна госпрограмма по разработке технологий, и ее надо финансировать из бюджета. Ни одна компания никогда не соберет таких ресурсов. У нас есть серьезные НИИ, они могут взять такой госзаказ, а потом эти технологии либо передавать, либо продавать производителям. Тогда у нас есть перспектива наладить свое производство и даже выйти на зарубежные рынки, которые для нас сегодня закрыты", - подчеркнул чиновник.
Не смогла отказаться от импортной продукции и химическая промышленность.
"У нас критическая зависимость от иностранных поставщиков. Да, базовые полимеры мы производим хорошо, какие-то специальные марки — относительно хорошо, а вот малотоннажную химию совсем плохо. При этом мы находимся в ситуации, когда не знаем, какие продукты мы должны разрабатывать. Речь о тысячах продуктов, трудно расставить приоритеты", - заявил директор Института нефтехимического синтеза РАН Антон Максимов.
По его мнению, технологии у нас не появлялись по простой причине: в обычной рыночной ситуации это было невыгодно.
А вот сейчас возникает вопрос — выгодно или нет. Во многих случаях нам не надо даже новое разрабатывать, все технологии были еще в Советском Союзе, есть представление, как это работает на Западе, и научно-исследовательские институты (НИИ) могут их повторить. Например, полимеры в СССР были, в России технологии тоже разрабатывались, но не было спроса — и поэтому разработки по ним не шли дальше.
Он отметил, что проблема также есть с добавками для медицинских полимеров.
"Ничего сложного тут нет — нужно масштабирование производства при наличии потребителя. Есть институты в Татарстане, в Кабардино-Балкарии, они могут расширить производство, но у нас нет сырья. Будем мы его покупать или — при масштабах рынка — покупать конечные полимеры? Скорее всего, в большинстве случаев — второе", — сказал Антон Максимов.
По его словам, базовую продукцию мы производим, она недорогая, но ее много, а лучевые ускорители, аппараты КТ, МРТ, ангиографы — в основном зарубежные, в том числе на рынок активно выходит Китай.
Он отметил, что у отечественных предприятий не хватает ресурсов для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. По его мнению, частным компаниям слишком сложно с этим справиться самостоятельно, - передает портал E1.ru.
"Важно продолжить вырабатывать государственную политику в этой сфере. Протекционистские меры не решают эту проблему. Нужна госпрограмма по разработке технологий, и ее надо финансировать из бюджета. Ни одна компания никогда не соберет таких ресурсов. У нас есть серьезные НИИ, они могут взять такой госзаказ, а потом эти технологии либо передавать, либо продавать производителям. Тогда у нас есть перспектива наладить свое производство и даже выйти на зарубежные рынки, которые для нас сегодня закрыты", - подчеркнул чиновник.
Не смогла отказаться от импортной продукции и химическая промышленность.
"У нас критическая зависимость от иностранных поставщиков. Да, базовые полимеры мы производим хорошо, какие-то специальные марки — относительно хорошо, а вот малотоннажную химию совсем плохо. При этом мы находимся в ситуации, когда не знаем, какие продукты мы должны разрабатывать. Речь о тысячах продуктов, трудно расставить приоритеты", - заявил директор Института нефтехимического синтеза РАН Антон Максимов.
По его мнению, технологии у нас не появлялись по простой причине: в обычной рыночной ситуации это было невыгодно.
А вот сейчас возникает вопрос — выгодно или нет. Во многих случаях нам не надо даже новое разрабатывать, все технологии были еще в Советском Союзе, есть представление, как это работает на Западе, и научно-исследовательские институты (НИИ) могут их повторить. Например, полимеры в СССР были, в России технологии тоже разрабатывались, но не было спроса — и поэтому разработки по ним не шли дальше.
Он отметил, что проблема также есть с добавками для медицинских полимеров.
"Ничего сложного тут нет — нужно масштабирование производства при наличии потребителя. Есть институты в Татарстане, в Кабардино-Балкарии, они могут расширить производство, но у нас нет сырья. Будем мы его покупать или — при масштабах рынка — покупать конечные полимеры? Скорее всего, в большинстве случаев — второе", — сказал Антон Максимов.