Экс-главу сельской администрации судят по обвинению в присвоении премий подчинённых

Женщину судят сразу по двум статьям уголовного кодекса.

Елецкий районный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы Афанасьевского сельского совета Измалковского района по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество и части 2 статьи 286 УК РФ – совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



По версии следствия, 21 сентября 2021 года подсудимая ввела в заблуждение двоих своих подчиненных относительно принадлежности начисленных им премий, пояснив, что выплаты принадлежат ей и поэтому им необходимо передать ей часть денег — по 29 700 рублей с каждой. Подчиненные так и сделали.



Следствие полагает, что в декабре 2021 года подсудимая также незаконно потребовала от сотрудников передать ей часть премиальных выплат и получила от двух подчиненных по 10 тысяч с каждой.



Судебное следствие ещё продолжается, очередной заседание назначено на 24 августа.