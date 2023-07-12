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Экс-главу сельской администрации судят по обвинению в присвоении премий подчинённых

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#превышение полномочий #мошенничество
Экс-главу сельской администрации судят по обвинению в присвоении премий подчинённых

Женщину судят сразу по двум статьям уголовного кодекса.

Елецкий районный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы Афанасьевского сельского совета Измалковского района по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество и части 2 статьи 286 УК РФ – совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

По версии следствия, 21 сентября 2021 года подсудимая ввела в заблуждение двоих своих подчиненных относительно принадлежности начисленных им премий, пояснив, что выплаты принадлежат ей и поэтому им необходимо передать ей часть денег — по 29 700 рублей с каждой. Подчиненные так и сделали.

Следствие полагает, что в декабре 2021 года подсудимая также незаконно потребовала от сотрудников передать ей часть премиальных выплат и получила от двух подчиненных по 10 тысяч с каждой.

Судебное следствие ещё продолжается, очередной заседание назначено на 24 августа.
2 1166
#превышение полномочий #мошенничество

Комментарии (2)

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сегодня, 15:07
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